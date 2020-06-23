Проект создания Гражданского университета «Красноярская Арктика» разрабатывается на Таймыре

Его автор - директор информационно-методического центра Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Таймырского фонда содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика» Анна Карташова из Дудинки.

Будучи общественным представителем Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), Анна Карташова рассчитывает привлечь внимание школьников и их родителей к вопросам перспектив развития полуострова. Проект предусматривает проведение мероприятий с привлечением широкого круга различных организаций, занимающихся вопросами образования, воспитания, занятости учащейся молодёжи, а также бизнес-сообщества и органов исполнительной власти района. Для достижения этой цели проект получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов.

- Мы хотим изменить отношение школьников и их родителей к видению развития нашей территории, - говорит Анна Карташова. - Появление Гражданского университета «Красноярская Арктика» обусловлено тем, что одни старшеклассники, проживающие на Таймыре, хотят отсюда уехать, другие не собираются продолжать образование после школы. Основная причина этого - отсутствие понимания перспектив развития территории и своего будущего.

Результатом запланированной работы должна стать разработка и представление Атласа профессий будущего красноярской Арктики с учетом новых технологий на рынке труда и запросов территории. В перспективе и проведение тренингов для старшеклассников, направленных на определение траектории собственного профессионального и личного развития, а также тренингов для волонтёров фонда, педагогов школ Дудинки, Караула и Хатанги, родителей старшеклассников, представителей НКО по управлению изменениями, основам командообразования, навыкам социального проектирования.

Итогом станут организация и проведение муниципального конкурса социальных проектов «Арктика начинается с меня!». В этой связи предусмотрено также проведение открытых дискуссий просветительского характера по вопросам социально-экономического развития территории и развития рынка труда в Арктике через 10-15 лет.

- Для нас очень важна тема работы с кадрами и, в частности, профориентации школьников, - говорит генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий. - Совместно с Российским государственным социальным университетом мы создали Центр подходящей работы, который призван привлекать людей работать на Севере. Хотелось бы сделать отношение старшеклассников к своей малой родине более осознанным, донести до них информацию о перспективах развития Арктической зоны России.