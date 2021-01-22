Проект «Священная нарта» Союза хранителей этнокультурных традиций Таймыра получил президентский грант

Проект направлен на возрождение древнего средства передвижения – нарты, а также популяризацию знаний о них среди молодёжи.

Президентский грант в размере 414,7 тысячи рублей при помощи софинансирования в размере 158 тысяч рублей будет направлен на организацию научной экспедиции в Хатангу, по итогам которой будет создан сборник и одноимённый фильм «Священная нарта». Кроме того, на эти средства будут изготовлены настоящие нарты, проведены мастер-классы и интерактивные программы о культуре и промыслах коренных аборигенов Таймыра.

Автор проекта Наталья Сидорова, рассказала, как пришла идея его создания:

«Национальные нарты – это всесезонное средство передвижения, которое приспособлено человеком к условиям Арктики. Нарты сопровождали человека тундры от начала и до конца жизни, служили оберегами, спасали здоровье, являлись объектом самовыражения, выполняли различные хозяйственные функции. Сейчас многие народы заменили нарты современными средствами передвижения-снегоходами и трэколами. В нашем районе в музее сохранились лишь хозяйственные упрощённые нарты. Мы осознаём, что утраченной традиции использования нарт в хозяйстве и обрядовой культуре не вернуть, но воссозданные реплики трёх видов нарт, изготовленных и украшенных по старинным методикам, мы сможем сохранить для потомков».