Проект термостабилизации грунтов Норильска поддержан краевым министерством промышленности, энергетики и ЖКХ

Вчера в городе с рабочим визитом побывал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. В ходе поездки он осмотрел многоквартирные дома на Бауманской, 26 и 28, где проведена термостабилизация грунтов за счёт четырёхстороннего соглашения. По словам Надежды Оробинской, гендиректора управляющей компании «СеверныйБыт», на территории которой находятся здания, это позволяет предотвратить растепление грунтов и сохранить дома в надлежащем техническом состоянии.

- Систему охлаждения фундаментов мы запустили в конце декабря. Она забирает холодный наружный воздух, который циркулирует, создавая под зданиями ледяную «подушку». Требуется до шести месяцев серьёзных минусовых температур, чтобы полностью проморозить грунт под домом. Эта система отработала три месяца, но результаты уже есть, - отмечает Надежда Оробинская.

Она пояснила, что эти два дома не так давно начали давать максимальную усадку, появились трещины. Контрольное бурение до основания свай показало наличие грунтовых вод, кроме того, сваи имели положительную температуру. «Стакан», в котором стояли свайные основания, был разрушен. Она пояснила, что если бы грунты не стабилизировали, дома признали бы аварийными и они пошли бы под расселение. Это, по предварительным подсчётам, обошлось бы не менее чем в два миллиарда рублей, что значительно дороже применения охлаждающих технологий, которые обошлись в 80 миллионов рублей для обоих зданий. Надежда Оробинская также отметила, что в районе всего четвёртого микрорайона Талнаха близко к поверхности проходят подземные воды, поэтому УК «СеверныйБыт» планирует исследовательское бурение, чтобы оценить состояние оснований других зданий. Хотя на данный момент геодезия показывает, что они стабильны.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края высоко оценил действенность технологии по термостабилизации грунтов. По его словам, она демонстрирует свою эффективность:

- Это направление крайне важно для северного города - поскольку здесь есть серьёзная проблема с растеплением грунтов, а это создаёт серьёзные риск аварийности зданий. Технология термостабилизации обходится куда дешевле, чем строить дома заново. Имеющаяся динамика показывает, что 80% оснований зданий замёрзло, что обеспечивает их стабильность. Мы подготовим соответствующее обращение в министерство строительства и ЖКХ РФ о разработке специальной программы и финансовой поддержке данного проекта и поддержим администрацию города в том, чтобы выделить это в отдельное мероприятие, если четырёхстороннее соглашение получит продолжение. Считаю, подобное соглашение городу необходимо, - заявил министр.