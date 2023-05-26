Проект «Уютное городское озеро» на заседании межведомственной комиссии представлял Дмитрий Карасев
Проект «Уютное городское озеро» на заседании межведомственной комиссии представлял Дмитрий Карасев
После успешной защиты проекта на региональном уровне принято решение о направлении конкурсной заявки в федеральную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Напомним, в этом году у Норильска впервые появилась возможность участия в конкурсе. Жители города путем голосования определили как приоритетную для благоустройства территорию, прилегающую к озеру Городскому. Проект преображения этой территории создается совместными усилиями Агентства развития Норильска, администрации города и группы архитекторов студии дизайна и архитектуры Red Business. Горожане участвовали в совместном проектировании, вносили свои корректировки и предложения по функциональному и событийному наполнению территории.
Ещё в прошлом году по заказу Агентства развития Норильска был разработан эскизный план приозёрной территории, а в 2023 году появилась возможность благоустроить её за счёт федеральных средств — в случае победы во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов по созданию комфортной городской среды можно будет получить свыше 100 млн рублей. Результаты конкурса станут известны в сентябре.