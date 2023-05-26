Проект «Уютное городское озеро» на заседании межведомственной комиссии представлял Дмитрий Карасев

После успешной защиты проекта на региональном уровне принято решение о направлении конкурсной заявки в федеральную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Напомним, в этом году у Норильска впервые появилась возможность участия в конкурсе. Жители города путем голосования определили как приоритетную для благоустройства территорию, прилегающую к озеру Городскому. Проект преображения этой территории создается совместными усилиями Агентства развития Норильска, администрации города и группы архитекторов студии дизайна и архитектуры Red Business. Горожане участвовали в совместном проектировании, вносили свои корректировки и предложения по функциональному и событийному наполнению территории.

Ещё в прошлом году по заказу Агентства развития Норильска был разработан эскизный план приозёрной территории, а в 2023 году появилась возможность благоустроить её за счёт федеральных средств — в случае победы во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов по созданию комфортной городской среды можно будет получить свыше 100 млн рублей. Результаты конкурса станут известны в сентябре.