Проектная документация на строительство газопровода для котельной аэропорта Норильска одобрена

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили представленную повторно, с корректировками проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода для газоснабжения котельной ООО «Аэропорт «Норильск», сообщает ведомство.

Проектной документацией, получившей положительное заключение, предусмотрено строительство газопровода-отвода для газоснабжения котельной ООО «Аэропорт «Норильск». Отводящий газопровод длиной 13,6 км проложат от магистральной системы ОАО «Норильскгазпром» до газорегуляторного пункта котельной аэропорта. Подача природного газа в проектируемый газопровод-отвод будет осуществляться от второй и третьей ниток магистрального газопровода «Мессояха – Норильск». Врезку в магистральный газопровод выполнят в условиях действующего производства c остановкой перекачки газа.

В числе новых объектов, необходимых для газоснабжения котельной аэропорта «Норильск», также построят автоматизированную газораспределительную станцию с комплектом газового оборудования и вспомогательными сооружениями. К площадке станции проложат проезд от автодороги Норильск – Дудинка – Алыкель.