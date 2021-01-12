Проектная документация на строительство газопровода для котельной аэропорта Норильска одобрена
Проектная документация на строительство газопровода для котельной аэропорта Норильска одобрена
Пакет проектных документов на строительство газопровода для котельной аэропорта Норильска получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.
Эксперты Главгосэкспертизы России изучили представленную повторно, с корректировками проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода для газоснабжения котельной ООО «Аэропорт «Норильск», сообщает ведомство.
Проектной документацией, получившей положительное заключение, предусмотрено строительство газопровода-отвода для газоснабжения котельной ООО «Аэропорт «Норильск». Отводящий газопровод длиной 13,6 км проложат от магистральной системы ОАО «Норильскгазпром» до газорегуляторного пункта котельной аэропорта. Подача природного газа в проектируемый газопровод-отвод будет осуществляться от второй и третьей ниток магистрального газопровода «Мессояха – Норильск». Врезку в магистральный газопровод выполнят в условиях действующего производства c остановкой перекачки газа.
В числе новых объектов, необходимых для газоснабжения котельной аэропорта «Норильск», также построят автоматизированную газораспределительную станцию с комплектом газового оборудования и вспомогательными сооружениями. К площадке станции проложат проезд от автодороги Норильск – Дудинка – Алыкель.