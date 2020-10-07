Проекты развития туризма на Таймыре будут представлены на конкурсе «Мастера гостеприимства»

В течение всего года конкурсанты боролись за право представить свои проекты в финале конкурса. Региональные полуфиналы уже прошли в Сочи, Ялте, Туле, Уфе, Самаре, Салехарде, Пятигорске и Калининграде. Завершающий полуфинал проходит в онлайн-формате.

Свой проект по развитию туризма на Таймыре и, в частности на Плато Путорано, представит норильчанин Олег Крашевский. Он является участником создания туркластера «Арктический», членом экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

В настоящее время ТРК «Арктический» вошел в топ-30 территорий перспективного развития экологического туризма во всероссийском конкурсе экокластеров и борется за выход в ТОП-10. Для этого привлекается внимание всех таймырцев, которым предлагают зайти на https://priroda.life и отдать голос за проект «Арктический. Плато Путорана».

Еще один проект из заполярного города о создании экскурсионного самоучителя по истории Норильска представит Лариса Стрючкова.

В рамках полуфинала «Транссиб» состоится пресс-завтрак, в котором примут участие генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, президент ОСИГ, генеральный директор курорта MRIYA RESORT & SPA Грант Бабасян, вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации Рестораторов и Отельеров, управляющий партнер «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов, путешественник, телеведущий Джон Уоррен. Они подведут итоги всех полуфиналов конкурса и расскажут о предстоящем финале.

Напомним, на конкурс «Мастера гостеприимства» поступило 21 095 заявок. Приглашение в полуфинал получили участники, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, а также загрузившие в личный кабинет проект, связанный с индустрией туризма.

50 победителей конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. 25 из них смогут выиграть образовательный сертификат в московскую школу управления «Сколково». Все финалисты могут получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов, бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма TravelBusinessSchool, поддержку от Роскосмоса, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, обучение от РГУТиС, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, обучение в «Академии гостеприимства», сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от CoralBusinessSchool и многое другое.