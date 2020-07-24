Профи в анфас. Представители одной из самых востребованных профессий отмечают свой праздник

Бойцы невидимого фронта

«Системщик», пожалуй, одна из самых востребованных в наши дни профессий. При этом совсем недавно это были «невидимки», о которых вспоминали, когда пропал интернет или компьютер приказал долго жить в самый неподходящий момент. Многие компании вообще благополучно обходились без подобных специалистов, предпочитая в случае возникновения проблем обращаться в сторонние фирмы. Этот подход был особенно распространён в небольших городах, где имели весьма смутное представление о том, насколько полезны современные интернет–технологии. Всё резко изменилось с пандемией. Кто наладит удалённую работу и поможет обеспечить работу серверов и сайтов, как не системщик?

Уникальность данной профессии состоит в том, что лысина, седые волосы и даже стаж в ней не показатель профессионализма. Технологии развиваются стремительно и, если не держать руку на пульсе событий, наработанный годами опыт может просто нивелироваться.

Живущие в Сети

Ещё одна из свежеиспеченных профессий — SMM–менеджер. Пару лет назад о ней мало кто слышал, но теперь без такой позиции в штате не обходится ни одна крупная фирма. Задача SMM–менеджера — продвигать товары, услуги, а порой и конкретные персоны в медиапространстве. Это те самые люди, которые занимаются планированием, стратегией и размещением во всех популярных соцсетях. Конечно, специалисты, выполнявшие такую работу, были и раньше, но, как правило, совмещали такие функции с основными обязанностями.

Сейчас, учитывая удельный вес виртуального контента, который начинает существенно преобладать над остальным информационным потоком, появление профи, «заточенных» именно под эту область, ожидаемо и логично.

SMM–менеджер — не просто человек, выкладывающий новости в Сеть. Он изучает особенности психологии интернет–сообщества, разбирается в информационных маркерах, знает, на какие сообщения будет получен максимальный отклик в соцсетях, отслеживает последние тренды в создании интернет–контента и так далее.

Личные SMM–менеджеры «раскручивают» отдельные фигуры, а не товар или корпорацию, составляют долгосрочные программы для личных блогов звёзд и политиков

Картины на экране

Художники и писатели ценились во все времена. Нашлось для них место и в цифровом мире. Даже обладая весьма средними способностями, можно пробиться в игровой индустрии. Понятно, когда речь идет о дорогих компьютерных играх ААА–класса, там и спецы высочайшего уровня, и зарплаты запредельные. Но заработать на кусок хлеба с маслом ничто не мешает. Если вы хотя бы раз скачивали игру на телефон, то видели в магазине приложений бесконечный список мини–игр всех мастей и калибров.

Для их создания в первую очередь нужны художники: отрисовать даже самый простенький пейзаж или иконку персонажа стоит денег, и порой довольно неплохих. Учитывая валовой объём подобной продукции, умелые руки и верный глаз здесь требуются всегда. То же можно сказать и о писателях и сценаристах. Для того чтобы написать банальный диалог или придумать целый квест, нужен человек, понимающий, как это делается. Порой даже сами игроки нанимают «райтера» для литературного оформления истории своего «клана» — игрового сообщества — я и сам пару раз выступал в таком качестве. Кстати, приятное и не очень хлопотное дело.

«Накликать» миллион

Не так давно за фразу «Мама, я хочу зарабатывать деньги, играя в компьютерные игры» ребёнок, скорее всего, получил бы подзатыльник и отправился в свою комнату делать уроки. Но теперь родителям лучше не спешить «вправлять мозги» обленившемуся чаду. Быть может, перед вами второй Алексей Березин или Роман Кушнарёв. Кто эти люди, спросите вы? Алексею 29 лет, Роману 21 год. И они — одни из самых богатых киберспортсменов России, оба только в прошлом году заработали полтора миллиона долларов, играя в сетевую игру Dota2. И это только деньги призового фонда. Их еженедельная зарплата составляет примерно 10 000 долларов, поступающих от спонсоров, платных просмотровых каналов и рекламы.

Откуда такие деньги? Вы удивитесь, насколько сейчас популярен киберспорт. Компьютерные состязания начинают постепенно обгонять по зрительскому интересу некоторые реальные виды спорта. Например, за трансляцией международного чемпионата по League of Legends в прошлом году следило более ста миллионов зрителей. А в 2019 году за первое место в международном чемпионате по всё той же Dota2 команда победителей получила 25 миллионов в американской валюте, а всего организаторы выплатили игрокам 98 миллионов долларов.

Сами киберспортсмены, уходя на покой, подобно своим коллегам, прекрасно чувствуют себя в роли тренеров или спортивных комментаторов.

Питомник героев

Ещё одна необычная профессия — «крафтеры», или «заводчики» героев. Специализируются люди этой виртуальной, но вполне денежной отрасли на онлайн– РПГ. Это тип игр, где множество игроков собираются в большом открытом мирке, а своего «аватара» — компьютерного героя нужно долго и нудно «прокачивать». Кроме того, в подобных играх существуют уникальные игровые предметы, получить которые можно только выполнив сложный и замысловатый квест или победив очень крутого монстра. Среди миллионов геймеров хватает таких, кто готов заплатить реальные деньги за облегчение игрового процесса или получение вожделенного «обвеса». Конечно, это всего лишь набор единиц и нулей, но нашлись люди, наловчившиеся на нём прилично зарабатывать.

Способов несколько. Например, прокачка персонажа до определённого уровня с его последующей продажей другим игрокам. Дело муторное, но способное приносить заводчику от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, в зависимости от игры, класса персонажа и достигнутого им уровня. Второй способ — добыча игровых артефактов (брони, оружия, магических предметов). Такой подход более интересен: дальние походы, сложные задачи, замысловатые загадки. На то, чтобы заполучить особо ценный предмет, в некоторых играх может уйти около месяца, но и выгода от продажи такого артефакта солидная. Цены на англоязычных серверах могут доходить до десятков тысяч долларов. Яркий тому пример — игра Entropia Universe. Странное яйцо, выбитое из очередного монстра, кочевало по инвентарям пользователей, пока его цена не достигла 70 000 долларов США. Следует отметить, что яйцо при этом не обладало никакими необычными свойствами.

И третий способ, подходящий для людей с коммерческой жилкой и способный приносить ещё более серьёзный доход, — это скупка и перепродажа персонажей и игровых предметов. Очень удобно: никаких налогов, офис и штат сотрудников не требуется, главное — наличие стартовых вложений и хорошее чутьё. Принцип известный: купил подешевле, продал подороже. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о самой громкой сделке в истории игровой индустрии, а именно — покупке целой планеты в игре Entropia Universe за шесть миллионов долларов. Не спешите падать в обморок. Дело в том, что приобрела собственную планету крупная корпорация SEE Virtual Worlds, получив от разработчиков эксклюзивное право взимать реальный денежный налог с игроков, посещающих планету. Через полгода фирма отбила вложения. Такая вот у нас с вами реальность. Привыкайте.

То ли ещё будет?

Говорит Эксперт

— Наиболее интересны и перспективны разработки в области дополненной реальности, и я сейчас не про компьютерные игры. Это очень хороший рабочий инструмент будущего, который после внедрения станет такой же незаменимой вещью, как и сотовые. Евгений Герасименко,

директор детского образовательного центра «IT–куб. Норильск»



– Вопрос, какие технологии появятся в ближайшие 5–10 лет и плотно войдут в нашу жизнь, довольно сложный. Дело в том, что сейчас цикл «от идеи до реализации» существенно сократился по сравнению даже с двухтысячными годами. Если раньше период между теоретическими исследованиями и появлением продукта на рынке составлял 15–20 лет, то теперь это происходит значительно быстрее — лет за пять. И предсказать, какой именно технологический прорыв может произойти в той или иной сфере, практически невозможно. Хотя есть направления, где изменения уже происходят.

Сейчас активно внедряются, а вскоре будут использоваться повсеместно технологии распознавания личности на основе биометрических данных. И речь идёт не только о поиске и опознании преступников, что уже успешно делается. Возможности применения данной технологии значительно шире. Взять те же биометрические паспорта. Или оформление кредита по сканированию радужки глаза. Думаю, до «взрослого» состояния эта технология дорастёт уже очень скоро.

Семимильными шагами развивается и технология беспилотных автомобилей. Такие службы уже есть во многих крупных городах Америки. Да, за рулем по–прежнему сидит человек, который в случае чего контролирует авто, но не за горами то время, когда страховка такому автомобилю будет не нужна.

Единственная проблема в том, что в России с её дорогами и непредсказуемо меняющимся ландшафтом эти новшества смогут применить ещё не скоро. Автопилот хорошо работает по наезженным и понятным картам, а если загнать его на просёлочную дорогу где–нибудь в Подмосковье, он просто с ума сойдёт.

С приходом такой технологии возникнет немало социальных проблем. Это уже ощутили на себе американские дальнобойщики. Сейчас их там около 5 миллионов. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий, не требующая высокой квалификации и образования. Но многие компании–грузоперевозчики активно ставят автопилоты на фуры, так что, думаю, через пару–тройку лет большинство дальнобойщиков останется без работы.

Виртуальная реальность тоже набирает обороты. Сейчас это просто игрушка, но её уже начинают использовать и в других сферах, например, в образовании — делают обучающие ролики и фильмы. Начали появляться и первые произведения искусства с использованием VR–технологий.

Но куда более интересны и перспективны разработки в области дополненной реальности, и я сейчас не про компьютерные игры. Это очень хороший рабочий инструмент будущего, который после внедрения станет такой же незаменимой вещью, как и сотовые телефоны. Что я имею в виду. Например, грузчик на складе получает задание найти и доставить определённый товар. Он вбивает его код, и ему в очках сразу рисуется маршрут к данному грузу, и даже подсвечивается конкретная коробка. Или электрик открывает щиток, и ему тут же выводят схему: что к чему подключено, данные о напряжении и фазах и так далее.

Подумаем вместе

Иван Романов, любитель фэнтэзи:

– Cегодня трудно спрогнозировать, чего нам на самом деле ожидать от НТП. Видел журналы о науке и технике советских лет, там в принципе в чём–то угадывали будущее. Но сегодня мы можем оттолкнуться только от того, что сами наблюдаем. И я думаю, дополненная реальность станет в будущем настоящей. Это когда информация с компьютера направляется прямо в мозг человека. Среди минусов вижу исчезновение многих профессий, может, не станет тех же пилотов, водителей, как в свое время канули в Лету кучеры и фонарщики. Но появится большая необходимость в специалистах, которые будут обслуживать искусственный интеллект. Инженеры в сфере IT станут самыми востребованными, ведь дроны, даже самые совершенные, тоже могут ломаться.

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Борис Вершинин, ветеран Норильского комбината, композитор и изобретатель:

– У всех новых технологий есть не только плюсы, имеются и отрицательные побочные явления. При внедрении новшеств специалистам необходимо тщательно анализировать все последствия. Будущее, конечно, за робототехникой. Но это повлечёт за собой и притупление аналитического мышления, нехватку общения между людьми, потерю рабочих мест. В то же время, внедрение новых технологий, исключающих тяжёлый и опасный вид работ, например, у горняков, металлургов и других подобных профессий, имеет положительный характер. И это человечеству необходимо уже сегодня.

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Вадим Денисов, норильский писатель:

– Все грядущие прорывные достижения в области потребительского, скажем так, сектора научно–технического прогресса не должны вводить нас в заблуждение. Вектор развития не меняется: все новации будут по–прежнему направлены на интенсификацию регулярных затрат потребителя. В информационной сфере — ежемесячная подписка на услуги, в технической — выпуск максимально эффективной, недорогой, но недолговечной продукции, в банковской — пропаганда кредитов и ипотеки. Мир подсаживается на иглу регулярных выплат вне зависимости от реальных потребностей. Девиз: «Потребитель должен платить постоянно». Сказанное не будет относиться к военно–промышленному комплексу, производству средств производства и к здравоохранению, так как важность последнего пока что очевидна напуганному эпидемией человечеству. Но это ненадолго.

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Игорь Ушаков, электрик на пенсии:

– Многое связано с интернет–сервисами, благодаря которым сегодня удобно жить. Например, планировать путешествия с бронированием авиабилетов, отелей. Думаю, что научно–технический прогресс будет развиваться в сторону большей заботы об экологии, продолжится совершенствование водородных двигателей, электромобилей. Илон Маск, революционер НТП, уверен, что космос станет доступнее. Космические технологии будут мощно развиваться, и полёты в космос станут обыденными.

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Фаина Кушнир, директор школы № 23:



– А мы уже много лет живём в научно–техническом прогрессе и являемся его частью. Сейчас из–за развития информационных технологий идёт трансформация человеческого общения. Меняются ценностные ориентиры общества. Конфуций утверждал: не стоит бояться перемен, чаще всего они случаются именно в тот момент, когда необходимы. А любой прогресс — это перемены! Желаю всем удачных, полезных для человечества, научно–технических свершений.

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Сергей Темченко, сотрудник IT–компании:

– Я не жду, что научно–технический прогресс изменит мир к лучшему в ближайшие годы. Всё, что можно изобрести, уже работает. Несмотря на это, технологии и цивилизация до сих пор не дошли в отдаленные места. Миллионы людей живут без чистой воды, а мировой океан захламлён пластиком. Пока человечество не задумается о спасении природы, достижения прогресса не помогут. А зачем нам интернет–решения, изобретения в медицине, если некого будет лечить? Государства тратят миллиарды на военную технику, в то время как у их граждан нет доступа к современной медицине. Остаётся только радоваться запуску первого корабля с астронавтами из частной компании Илона Маска с их экспериментами в космосе.