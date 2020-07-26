«Норникель» продолжает поддержку сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения короновирусной инфекции

Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID–19 стоимостью около 10 млрд руб., рассчитанный до конца года. Он включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, всего на борьбу с пандемией и её последствиями в 2020 году «Норникель» потратит более 20 млрд руб. Во многом благодаря стартовавшей в марте 2020 года программе «Норникеля» по борьбе с коронавирусной инфекцией пандемия не оказала заметного влияния на работу компании. Тем не менее эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия «Норникеля», в частности в Норильске, становится напряжённой, и компания считает необходимым активизировать свои действия.

«Норникель» перевёл большинство офисных сотрудников на удалённый режим работы, усилил профилактические меры на производстве, оказывает всестороннюю помощь регионам и местным сообществам. Компания закупила более 160 000 тестов на коронавирусную инфекцию и более 100 000 экспресс–тестов на антитела, поставила в регионы две стационарные (в Норильске и Мончегорске) и семь мобильных лабораторий, почти 400 тепловизоров, а также большой объём средств индивидуальной защиты, в том числе более 10 млн масок). Предприятия группы предоставили субсидии на доставку грузов в Норильск для малого и среднего бизнеса, на коммунальные услуги для некоммерческих организаций, а также обеспечили предпринимателей средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами.

С момента запуска программы до конца июня на эти цели было направлено около 10,5 млрд руб. Защита работников и жителей регионов от COVID–19 — один из приоритетов «Норникеля» сегодня. Компания делает всё, чтобы полностью обеспечить города присутствия оборудованием, медикаментами и расходными материалами. Кроме того, дополнительно, по запросу региональных и муниципальных властей «Норникель» обеспечивает медучреждения всем необходимым. Задача второго пакета мер, разработанного «Норникелем», — подготовиться к возможному негативному развитию событий в связи с неконтролируемым всплеском заболеваемости. Во второй половине 2020 года на эти цели будет направлено около 10 млрд руб.

Первым шагом этой программы стало выделение срочной помощи Норильску в ответ на обращение администрации города. В частности «Норникель» организует поставку в Норильск компьютерного томографа. Пандемия и её воздействие практически на все области жизни привели к пересмотру подходов «Норникеля» к разным аспектам деятельности. Новым стандартом охраны труда на предприятиях компании стал ежедневный мониторинг здоровья персонала, регулярная дезинфекция, обеспечение медицинскими средствами защиты. Отдельный комплекс мер запущен для защиты вахтовых сотрудников: продлены сроки вахты, подготовлены и строятся обсерваторы, проводится обязательное тестирование на наличие инфекции.

Разрабатываются проекты внедрения цифровых сервисов для жизни, в том числе дистанционного образования, медицины, торговли и сервиса, сохранения новых стандартов безопасности на предприятиях, в городах, аэропортах, транспорте, общественных пространствах. Все обязательства компании перед партнерами, в том числе по социальным, спортивным и культурным проектам, будут выполнены в полном объёме. Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

– Пандемия 2020 года и её последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов. Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов в сферах здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов.

Напомним, что этой весной компания провела переговоры с региональными властями и по их итогам выделила благотворительную помощь, а также закупила медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

На текущий момент на эти цели для Норильского промышленного района и Красноярского края «Норникель» направил: 1,6 млрд руб. на благотворительность и СИЗы по НПР и Красноярскому краю без учёта поставок для компаний группы; 2,1 млрд руб. на медоборудование и СИЗы для компаний группы, работающих в НПР и крае. Также компания доставила в Норильск более 230 тонн медицинских и санитарных грузов. В частности в Норильск поставлено: два реанимационных автомобиля для нужд Норильской скорой помощи, одна стационарная и три мини–лаборатории, более 60 тысяч тестов на выявление антител, более 60 тысяч тест–систем на корнавирус. «Норникель» передал здравоохранению НПР 63 аппарата искусственной вентиляции легких и три передвижных рентгеновских аппарата.