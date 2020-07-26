МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Норникель» продолжает поддержку сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения короновирусной инфекции

«Норникель» продолжает поддержку сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения короновирусной инфекции

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«Норникель» продолжает поддержку сотрудников и регионов присутствия в условиях распространения короновирусной инфекции

«Норникель» перевёл большинство офисных сотрудников на удалённый режим работы

Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID–19 стоимостью около 10 млрд руб., рассчитанный до конца года. Он включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, всего на борьбу с пандемией и её последствиями в 2020 году «Норникель» потратит более 20 млрд руб. Во многом благодаря стартовавшей в марте 2020 года программе «Норникеля» по борьбе с коронавирусной инфекцией пандемия не оказала заметного влияния на работу компании. Тем не менее эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия «Норникеля», в частности в Норильске, становится напряжённой, и компания считает необходимым активизировать свои действия.

«Норникель» перевёл большинство офисных сотрудников на удалённый режим работы, усилил профилактические меры на производстве, оказывает всестороннюю помощь регионам и местным сообществам. Компания закупила более 160 000 тестов на коронавирусную инфекцию и более 100 000 экспресс–тестов на антитела, поставила в регионы две стационарные (в Норильске и Мончегорске) и семь мобильных лабораторий, почти 400 тепловизоров, а также большой объём средств индивидуальной защиты, в том числе более 10 млн масок). Предприятия группы предоставили субсидии на доставку грузов в Норильск для малого и среднего бизнеса, на коммунальные услуги для некоммерческих организаций, а также обеспечили предпринимателей средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами.

С момента запуска программы до конца июня на эти цели было направлено около 10,5 млрд руб. Защита работников и жителей регионов от COVID–19 — один из приоритетов «Норникеля» сегодня. Компания делает всё, чтобы полностью обеспечить города присутствия оборудованием, медикаментами и расходными материалами. Кроме того, дополнительно, по запросу региональных и муниципальных властей «Норникель» обеспечивает медучреждения всем необходимым. Задача второго пакета мер, разработанного «Норникелем», — подготовиться к возможному негативному развитию событий в связи с неконтролируемым всплеском заболеваемости. Во второй половине 2020 года на эти цели будет направлено около 10 млрд руб.

Первым шагом этой программы стало выделение срочной помощи Норильску в ответ на обращение администрации города. В частности «Норникель» организует поставку в Норильск компьютерного томографа. Пандемия и её воздействие практически на все области жизни привели к пересмотру подходов «Норникеля» к разным аспектам деятельности. Новым стандартом охраны труда на предприятиях компании стал ежедневный мониторинг здоровья персонала, регулярная дезинфекция, обеспечение медицинскими средствами защиты. Отдельный комплекс мер запущен для защиты вахтовых сотрудников: продлены сроки вахты, подготовлены и строятся обсерваторы, проводится обязательное тестирование на наличие инфекции.

Разрабатываются проекты внедрения цифровых сервисов для жизни, в том числе дистанционного образования, медицины, торговли и сервиса, сохранения новых стандартов безопасности на предприятиях, в городах, аэропортах, транспорте, общественных пространствах. Все обязательства компании перед партнерами, в том числе по социальным, спортивным и культурным проектам, будут выполнены в полном объёме. Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

– Пандемия 2020 года и её последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов. Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов в сферах здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов.

Напомним, что этой весной компания провела переговоры с региональными властями и по их итогам выделила благотворительную помощь, а также закупила медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

На текущий момент на эти цели для Норильского промышленного района и Красноярского края «Норникель» направил: 1,6 млрд руб. на благотворительность и СИЗы по НПР и Красноярскому краю без учёта поставок для компаний группы; 2,1 млрд руб. на медоборудование и СИЗы для компаний группы, работающих в НПР и крае. Также компания доставила в Норильск более 230 тонн медицинских и санитарных грузов. В частности в Норильск поставлено: два реанимационных автомобиля для нужд Норильской скорой помощи, одна стационарная и три мини–лаборатории, более 60 тысяч тестов на выявление антител, более 60 тысяч тест–систем на корнавирус. «Норникель» передал здравоохранению НПР 63 аппарата искусственной вентиляции легких и три передвижных рентгеновских аппарата.

Текст Подготовил Николай Кондрашов
26 июля в 14:01 1030
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