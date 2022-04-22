Программа капремонтов жилых домов за счёт местного бюджета будет изменена

Так, в части проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов (МКД) предлагается включить финансирование мероприятий по ремонту и окраске фасадов зданий по адресам: ул. Норильская, 26, и ул. Талнахская, 48, на общую сумму около 9,2 млн рублей. Работы по этим объектам были начаты, но не завершены в 2021 году.

Кроме того, предлагается исключить из программы ремонт кровли дома на ул. Богдана Хмельницкого, 1, на сумму почти 22 млн рублей в связи с длительностью экспертиз (дом является объектом культурного наследия регионального значения). При этом металлические кровли будут отремонтированы по другим адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 2 (~18,6 млн рублей), ул. Московская, 12 (~9,3 млн рублей), ул. Комсомольская, 14 (~10,5 млн рублей на завершение работ, начатых в 2021 году). Также по итогам прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости увеличится стоимость работ по ремонту кровли дома на ул. Пушкина, 12.

Не будет в текущем году отремонтирована система тепло- и водоснабжения в домах на ул. Богдана Хмельницкого, 1 и 15, так как подрядчиков для выполнения этих работ не нашлось. По аналогичным видам работ по адресам: ул. Новая, 10, и ул. Космонавтов, 29, стоимость снизится на ~10,7 млн рублей по итогам прохождения экспертизы сметной стоимости. А вот стоимость ремонта кровель домов на ул. Строителей, 29, и ул. Таймырской, 28, напротив, увеличится почти на 10 млн рублей.

Помимо этого, в программу будут включены работы по замене междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий в домах № 15 и 17 на ул. Богдана Хмельницкого на сумму порядка 5,8 млн рублей. Около 45,6 млн рублей будет добавлено на разработку проектов ремонта кровель четырёх объектов, замену аварийных перекрытий на двух объектах, ремонт конструкций нулевого цикла на четырёх объектах.

После предложенной корректировки, согласованной членами комиссии по городскому хозяйству, общий объём финансирования капремонтов жилых домов в рамках ведомственной муниципальной программы увеличится более чем на 33,1 млн рублей и составит свыше 1,5 млрд рублей. Данные изменения будут учтены при рассмотрении корректировки бюджета территории на очередной сессии городского Совета.