Программа «Норникеля» «Чистый Норильск» может быть интегрирована в общественный федеральный проект «Чистая Арктика»

По словам топ-менеджера, «проекты едины и в своем целеполагании, и в логике своих действий. И от скоординированных действий будет двойной эффект», сообщает eco-tourism.expert.

Напомним, масштабная программа «Чистый Норильск» стартовала в апреле 2021 года. На санитарную очистку промышленных зон выделено более 40 млрд рублей. За короткий северный весенне-летний сезон в городе и его окрестностях очищено от мусора почти 1 млн кв. метров земли. Для большой уборки компания закупила 121 единицу техники, 110 уже поступили в Норильск. Также демонтировано 87 ветхих зданий. В результате было собрано и вывезено 247 000 тонн строительного мусора и 37 000 тонн металлолома.

Идея проекта «Чистая Арктика», направленного на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану судна, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. Инициатива была поддержана Общественной палатой России, Общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль» и Общероссийским народным фронтом.

«Чистая Арктика» стартовала в Норильске 11 июля с субботника, на который горожане выходили семьями. 2 августа в Арктическую зону Красноярского края вылетела первая группа волонтёров программы — 33 активиста из 12 регионов страны. Перед началом работы они прошли обучение в МЧС . Таким образом Красноярский край стал первым регионом, принявшим арктических волонтёров.