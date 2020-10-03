Программа реновации в Норильске

По словам Юрия Лапшина, председателя краевого правительства, пока в планах только мероприятия по реконструкции жилья. В городе много хрущёвок и гостинок, которым уже по 40–50 лет, — и это основная проблема.

— В правительстве РФ обсуждается комплексный план социально-экономического развития Норильска, который содержит пока один блок мероприятий — реновацию жилья. На совещании у вице-премьера РФ Юрия Трутнева обсудили условия финансирования — 50% расходов берёт на себя «Норникель», 40% — федеральный бюджет, 10% — бюджеты края и Норильска. В рамках подготовки к совещанию комитетов Совета Федерации, которое пройдёт в Красноярске в средине октября, мы готовим предложения по расширению мероприятий, предлагаем туда добавить социальные объекты и коммунальную инфраструктуру на тех же условиях, — поделился Лапшин.

Планируется, что план реновации будет утверждён на федеральном уровне до конца года. Общая стоимость плана составит 86 миллиардов рублей. В рамках данного плана количество объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры увеличится примерно в 1,5 раза.