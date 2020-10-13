Программа реновации жилья в Норильске

Готовясь к старту большой программы жилищного строительства в Норильске, рассчитанной до 2035 года и находящейся сегодня на рассмотрении в Федерации, муниципалитет решил делать первые шаги навстречу реновации. Для этого на средства местного бюджета с апреля обследуются семь ростверков, расположенных по адресам: ул. Павлова, 23; ул. Лауреатов, 83; ул. Кирова, 7/10; ул. Лауреатов, 29; ул. Набережная Урванцева, 7; ул. Талнахская, 59, к.1.

Работы ведутся по двум контрактам: в рамках первого обмеряются и обследуются строительные конструкции, ведутся инженерные изыскания (бурение температурных трубок, исследование свай и их глубины, состояние железобетона). Сегодня подрядчик «ЭВРИ» готовит техотчёты по полученным результатам, которые направит на государственную экспертизу в Красноярск.

Второй контракт заключён с компаниями «Палеопоиск» и «АПИ» на проведение историко-культурной научной археологической разведки, как того требует закон в случае планируемого строительства. Подрядчики уже изъяли пробы, которые также направлены в краевую столицу, теперь над ними будут работать учёные. Сумма обоих контрактов – 12,8 млн рублей.

- Эти исследования позволят получить заключение о возможности или невозможности использования ростверков в строительстве. Когда программа реновации – надеемся – стартует, уже будет сформирован список объектов, пригодных для возведения жилья, - пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС. – К настоящему моменту обследовано большинство ростверков, и по предварительному заключению сваи под ними в удовлетворительном состоянии, хотя требуют усиления. А вот основную часть ростверка будем срезать, оставляя только сваи. Если дело дойдёт до проектных решений строительства, потребуется наращивать новый железобетонный ростверк и на нём возводить малоэтажные дома - по принципу разработанного проекта для домов 2б и 2в на ул. 50 лет Октября.

Напомним, эти аварийные многоэтажки снесли два года назад, сегодня экспертиза на новое строительство 10-этажных домов пройдена, и после начала программы реновации это будут первые объекты застройки, пояснили в УКРиС. Всего же по программе реновации планируется возвести более 100 домов различной этажности.

Окончательное заключение по всем семи ростверкам будет готово в декабре.