Программу ремонтов муниципальных объектов скорректируют

Дополнительное финансирование в том числе потребуется в связи с пересмотром объёмов работ, разработкой новых и корректировкой существующих проектов, передвижением финансирования между мероприятиями, необходимостью проведения ранее незапланированных работ по просьбе балансодержателей объектов, а также из-за подорожания стройматериалов. Эти изменения коснутся дошкольных, общеобразовательных, административных объектов, объектов культуры и спорта, а также праздничного оформления Норильска к памятным датам.

Снятие финансирования с мероприятий по строительству, реконструкции, капитальным и текущим ремонтам муниципальных объектов планируется провести из-за переноса ряда работ на 2023 год, передвижения финансирования между мероприятиями, по обращениям балансодержателей объектов, а также из-за изменения экономической ситуации (в ранее разработанных проектах была учтена установка оборудования иностранных производителей, которые ушли с российского рынка, необходима корректировка).

Рассмотрев предложенные изменения в ходе заседания депутатской комиссии, парламентарии их согласовали, порекомендовав учесть при проведении корректировки бюджета.