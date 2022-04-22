Программу ремонтов муниципальных объектов скорректируют
Программу ремонтов муниципальных объектов скорректируют
На реализацию дополнительных мероприятий потребуется более 51 млн рублей, при этом с ранее запланированных будет снято финансирование в размере почти 48 млн рублей. Таким образом, корректировка муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» составит чуть больше трёх млн рублей.
Дополнительное финансирование в том числе потребуется в связи с пересмотром объёмов работ, разработкой новых и корректировкой существующих проектов, передвижением финансирования между мероприятиями, необходимостью проведения ранее незапланированных работ по просьбе балансодержателей объектов, а также из-за подорожания стройматериалов. Эти изменения коснутся дошкольных, общеобразовательных, административных объектов, объектов культуры и спорта, а также праздничного оформления Норильска к памятным датам.
Снятие финансирования с мероприятий по строительству, реконструкции, капитальным и текущим ремонтам муниципальных объектов планируется провести из-за переноса ряда работ на 2023 год, передвижения финансирования между мероприятиями, по обращениям балансодержателей объектов, а также из-за изменения экономической ситуации (в ранее разработанных проектах была учтена установка оборудования иностранных производителей, которые ушли с российского рынка, необходима корректировка).
Рассмотрев предложенные изменения в ходе заседания депутатской комиссии, парламентарии их согласовали, порекомендовав учесть при проведении корректировки бюджета.