Прогулки по базальту

В качестве противогололёдного материала используется отсев дробления базальта. Нормативными документами установлены требования к составу данного материала, максимальный размер частиц которого не должен превышать 10 мм, на улицах города применяется фракция до 8 мм. На противогололёдной обработке дорог ежедневно задействовано до восьми единиц специализированной дорожной техники, в соответствии с требованиями безопасности зимняя скользкость должна устраняться в течение пяти часов с момента её обнаружения.

Однако, как показала практика, отсев базальта на улицах города менее эффективен по сравнению с применявшимся еще год назад гранулированным металлургическим шлаком. По оценкам специалистов, фракция граншлака мельче и тяжелее, за счёт чего он лучше держится на поверхности и меньше сдувается ветром. Кроме того, в адрес подразделений и подрядных организаций городского хозяйства стало поступать значительно больше жалоб на противогололёдный материал из базальта, в частности, от автовладельцев.

В настоящее время компанией «Норникель» ведутся научные исследования и работа по сертификации противогололедного материала на основе граншлака.