Производимого асфальта на все запланированные работы не хватит

В частности, из-за нехватки производственных мощностей для изготовления асфальтобетонной смеси из программы исключат ремонт дорог на ~72,8 млн рублей. Это коснётся участков на ул. Октябрьской Юго-западной объездной дороги (ЮЗО).

При этом по ряду направлений потребовались дополнительные средства:

– ~3,1 млн рублей – на электроснабжение наружного освещения в связи с ростом тарифов на электроэнергию;

– ~5,2 млн рублей – на установку информационных модулей в тёплых остановочных павильонов;

– ~15,9 млн рублей – на ремонт тротуаров на участках, работы на которых не были выполнены в 2021 году;

– ~20 млн рублей – на ремонт тротуара и бортового камня на ул. Октябрьской ЮЗО;

– ~15,3 млн рублей – на восстановление туманозащитных сооружений и наружного освещения на отремонтированном участке ул. Октябрьской ЮЗО;

– 3,5 млн рублей на прохождение экологической экспертизы проектной документации на реконструкцию автодорожного моста на ЮЗО;

– 1 млн рублей – на повторную экспертизу достоверности сметной стоимости проекта на реконструкцию автодорожного моста на ЮЗО;

– 3,5 млн рублей - на прохождение экологической экспертизы проекта на устройство водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель;

– 150 тыс. рублей – на снос павильона на автобусной остановке «Детская больница»;

– ~900 тыс. рублей – на дополнительную проектную документацию по итогам прохождения экспертизы проекта на реконструкцию моста через реку Наледная;

– 1,2 млн рублей – на разработку ПСД на устройство 4 новых светофорных объектов;

– ~1,2 млн рублей – на электроснабжение праздничной иллюминации за период с февраля по апрель 2022 года в связи с пересмотром графика включения/отключения;

– ~2,5 млн рублей – на техническое обслуживание линий электроснабжения и световых фигур;

– ~49,9 млн рублей – на реализацию проектов по архитектурно-художественному оформлению улично-дорожной сети, на освещение домов № 3-8 на ул. Красноярской и подсветку фасада дома на ул. Орджоникидзе, 2;

– ~49,8 млн рублей – на архитектурно-художественное оформление домов на ул. Нансена, светодинамическую композицию дома на ул. Красноярской, 1, а также тематические праздничные композиции на «Поцелуевом мосту» (бульвар Влюблённых).

Обсудив предлагаемую корректировку муниципальной программы в части дорожных работ, члены комиссии по городскому хозяйству согласовали изменения, рекомендовав усилить контроль качества работ.

«Коллеги, печальный опыт прошлого года необходимо учесть. Столь некачественно проведённые работы ни в коем случае нельзя принимать до получения данных всевозможных экспертиз. Те участки дорог, где подрядчик в прошлом году уложил асфальт сомнительного качества, безусловно, в приоритете. Если есть необходимость подключить к контролю депутатов, то коллеги, я уверен, готовы принять активное участие в приёмке работ», - отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

Рассмотренные изменения будут учтены в корректировке бюджета Норильска на 2022 год на очередной сессии городского Совета.

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