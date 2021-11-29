Прокуратура города потребовала демонтировать незаконные сооружения на реке Норильской

По результатам проверки соблюдения земельного и водного законодательства, проведённой прокуратурой Норильска, выявлено более 350 самовольно размещённых временных объектов (домики для отдыха, балки, контейнеры, гаражи и иные виды сооружений) в районе берегов реки Норильской и 14-го км Вальковского шоссе, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Большинство построек размещены в водоохранной зоне и на берегу реки Норильской, при этом более 100 объектов находятся в зоне подтопления во время половодья. Кроме того, земельные участки захламлены промышленным мусором (доски, металлические трубы и др.).

«Вопреки требованиям закона, орган местного самоуправления длительное время не занимается выявлением незаконного использования земельных участков, несформированных и не состоящих на кадастровом учёте, размещения на таких землях объектов. Длительное отсутствие надлежащего земельного контроля привело к стихийному размещению объектов, образующих комплекс сооружений со своими улицами и проездами. Прокуратура внесла представление главе Норильска об устранении выявленных нарушений закона. Его фактическое рассмотрение находится на контроле у ведомства», — отметили в прокуратуре.