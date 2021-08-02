Прокуратура Норильска выявила халатность при реализации нацпроекта Жильё и городская среда

В рамках национального проекта в городе проходило обустройство общественных пространств. Общая стоимость работ составила более 40 млн рублей. Однако подрядчик нарушил требования муниципального контракта, не выполнив часть работ на сумму 1,8 млн рублей. Несмотря на это, акты приёмки работ были подписаны должностными лицами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», и на их основании оплату подрядчику произвели в полном объёме.

Норильская прокуратура направила в следственный орган материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела поставлено на контроль.