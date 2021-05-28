МАУ ИЦ «Норильские новости»

Прокуратура Норильска взяла под контроль ситуацию на полигоне «Байкал-2000»

Прокуратура Норильска взяла под контроль ситуацию на полигоне «Байкал-2000»

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Прокуратура Норильска взяла под контроль ситуацию на полигоне «Байкал-2000»

Прокуратура Норильска взяла под контроль ситуацию на полигоне «Байкал-2000»

Напомним, долгое время жители Талнаха жалуются на неприятный запах и задымление. Ежедневно на полигоне проводятся работы по вскрытию и тушению очагов тления путём их залития.

Прокуратура Норильска, проанализировав причины горения и тления отходов, с целью обеспечения надлежащих экологических условий для горожан внесла представление в адрес генерального директора промотвала «Байкал-2000». После этого руководство полигона приобрело четыре дополнительных автоцистерны для тушения очагов тления, кроме того, приняты усиленные меры пожарной безопасности. Прокуратура ведёт контроль за полным устранением нарушений.

Фото Ирина Яринская
28 мая в 11:18 570
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