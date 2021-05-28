Прокуратура Норильска взяла под контроль ситуацию на полигоне «Байкал-2000»

Напомним, долгое время жители Талнаха жалуются на неприятный запах и задымление. Ежедневно на полигоне проводятся работы по вскрытию и тушению очагов тления путём их залития.

Прокуратура Норильска, проанализировав причины горения и тления отходов, с целью обеспечения надлежащих экологических условий для горожан внесла представление в адрес генерального директора промотвала «Байкал-2000». После этого руководство полигона приобрело четыре дополнительных автоцистерны для тушения очагов тления, кроме того, приняты усиленные меры пожарной безопасности. Прокуратура ведёт контроль за полным устранением нарушений.