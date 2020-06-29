Прокурора Красноярского края представили коллективу

Сегодня губернатор Александр Усс принял участие в представлении нового прокурора Красноярского края Романа Тютюника коллективу краевой прокуратуры. Руководителя ведомства представил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин.

Губернатор региона поздравил Романа Тютюника с официальным вступлением в должность, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

"Прокурор Красноярского края во все времена был центральной фигурой среди должностных лиц, которые обеспечивают законность и правопорядок в регионе. Наряду с задачами, которые стоят перед каждым субъектом нашей страны, у нашего края своя специфика, требующая особого прокурорского контроля. Речь идет о наведении порядка в лесной отрасли, охране окружающей среды, развитии Арктики. Регион является и основной площадкой для новой индустриализации Сибири, где набирает обороты комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Уверен, за счёт конструктивной плодотворной работы мы сможем серьёзно продвинуться в решении поставленных задач", – отметил Александр Усс.

Роман Николаевич Тютюник родился 24 сентября 1977 года в селе Казанском Казанского района Тюменской области. В органах прокуратуры служит с 1999 года. Работал следователем, заместителем прокурора Тюменского района, Ленинского административного округа Тюмени.

С 2005 по 2008 год возглавлял прокуратуру города Тобольска. В декабре 2008 года был назначен на должность заместителя прокурора Тюменской области, а в феврале 2017 года – на должность первого заместителя прокурора Тюменской области.

Указом президента Российской Федерации от 2 октября 2018 года государственный советник юстиции 3-го класса Роман Тютюник назначен на должность прокурора Республики Калмыкия на пятилетний срок. На должность прокурора Красноярского края он был назначен 26 марта.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком "Почётный работник прокуратуры".