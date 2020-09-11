Промотвалу «Байкал-2000» выписали штраф

По данным прокуратуры, из-за пожаров, которые были в июне и сентябре этого года, в атмосферном воздухе зафиксировано превышение вредных веществ. А также компания не установила санитарно-контрольные зоны и не отслеживала степень негативного воздействия на окружающую среду.

В связи с административной ответственностью на руководителя компании выписан штраф в размере 240 тысяч рублей.

Напомним, что в июне на полигоне «Байкал-2000» произошло возгорание общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Ситуация повторилась в первых числах сентября, в этой зоне был зафиксирован пожар площадью 800 квадратов.