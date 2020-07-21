Пронимаются заявки на участие в программе Формирование современной городской среды на будущий год

Заявки на участие в муниципальной программе благоустройства дворов в 2021 году принимаются с 3 по 18 августа.

Благоустройство ведётся с привлечением средств Федерации и края. Для предоставления бюджетного софинансированияпотребуется положительное решение собственников квартир в доме-заявителе, говорят в УЖКХ. Претендовать жильцы могут на минимальный и дополнительный перечни работ. Первый включает в себя комплексное благоустройство:ремонт тротуара, дворового проезда, проезда к дому, освещение двора энергосберегающими лампами, установку скамеек и урн для мусора. Отказать в минимальном перечне могут, если во дворе уже есть все эти объекты. Отказ отражается в протоколе общего собрания собственников. Важно также, чтобы земельный участок, который образует придомовую территориюс элементами благоустройства, был включён в состав общего имущества конкретного дома.

Дополнительный перечень включает в себя ещё и оборудование детских, спортивных площадок, устройство пешеходных дорожек. Такой список работ выполняется, если двор уже обустроен по минимальному перечню и пребывает в удовлетворительном состоянии.

Чтобы заявить о желании участвовать в программе, собственникам необходимо провести общее собрание (важно уведомить о нёмвсех жильцов дома не менее чем за 10 дней).Если дворприлегает к нескольким домам и фактически образует единую территорию, решение об участии в проекте принимается на общем собрании каждым домом.

Следующий шаг – владельцы квартиручаствуют в будущем благоустройстве. При выполнении работ по минимальному перечню собственники жилья в домах-заявителях обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости благоустройствадвора; по дополнительному перечню - 20%.

Помимо того, горожане-заявители должны безвозмездно потрудиться на субботниках, участвуя в работах по благоустройству, не требующих специальной квалификации. Например, подготовить двор к началу работ - снять старое оборудование, убрать мусор, покрасить оборудование, озеленить территорию. Подходит и предоставление стройматериалов, техники, обеспечение рабочих чаем.Решить, как помогать рабочим, люди также должны на общем собрании. Желание и готовность собственников к финансовому и трудовому участию учитывается при предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами. Преимущества будет иметь тот дом, где создан и работает совет многоквартирного дома, а уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше, чем в других МКД.

Важно при этом, чтобы на общем собрании собственников жилья определились уполномоченные лица, представляющие собственников. Им предстоитсогласовать дизайн-проекты благоустройства; подготовить и направить документы для включения двора в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» организатору отбора - управлению жилищно-коммунального хозяйства (ул. Севастопольская, д.7);контролировать качество выполнения работ на промежуточном этапе ипо завершении благоустройства; подписывать акты приёмки выполненных работ.

Более подробную консультацию и необходимые документы можно получить до 18 августа с 15.00 до 17.00по телефонам:437040 доб.2521, 437040 доб.2525.