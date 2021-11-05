Пронзительное место

Здесь собраны приказы, распоряжения, письма, касающиеся организации кладбища политзаключённых у подножия горы Шмидта, а также документы по созданию мемориального комплекса — переписка, чертежи, наброски будущих памятников. Но, пожалуй, самое ценное в данном проекте — уникальные фотографии этого места разных лет из запасников музея.

– Выставка охватывает более ста лет, благодаря фотографиям можно проследить историю того, как менялись ландшафт и назначение этого места, отношение к нему: первые экспедиции в Норильск и гора Шмидта как просто географический объект; трагические события, разворачивающиеся у подножия Шмидтихи, послужившие поводом к созданию мемориала, — рассказывает Наталья Федянина, директор Музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска». — Лично для меня и тех людей, кто интересуется этой темой, пожалуй, самыми интересными будут снимки, сделанные Николаем Николаевичем Урванцевым в 1917 году. В экспедициях он много фотографировал. У нас в музее сохранились даже негативы на стеклянных пластинах. Среди них и снимки территории, где сегодня располагается мемориальный комплекс. И есть фото первых крестов, появившихся на холме — вот эти два снимка открывают нашу выставку.

Интересный факт: изначально гора Шмидта называлась Медвежьим Камнем, знакомое нам название появилось много позже. Впрочем, и мемориальный комплекс «Норильская Голгофа» своё имя получил лишь в 1996 году, до этого он назывался просто мемориальным комплексом под горой Шмидта.

Здесь располагалось кладбище Норильлага — одно из массовых захоронений жертв политических репрессий. На этом месте установлены монументы в память о тысячах заключённых, погибших на Севере. Это не только россияне, но и граждане ещё 22 стран мира, представители всех республик и национальных меньшинств бывшего Советского Союза, прошедших Норильлаг. Как место захоронения кладбище просуществовало не один десяток лет, умерших и расстрелянных заключённых там хоронили с 1935 до 1956 года, когда был ликвидирован Норильлаг. Кстати, северная часть кладбища, где сейчас располагается база ЦАТК, предназначалась для погребения вольнонаёмного люда. И, по сути, погост у подножия горы Шмидта до 1950–х годов был общим, где находили своё последнее пристанище не только политзаключённые и уголовники, коих в Норильске тоже было немало, но и те, кто приехал осваивать Север добровольно. Кладбище полностью ликвидировали в середине 1980–х годов, а на части его территории построили базы для автотранспорта, незатронутые стройкой участки просто выровняли, кресты снесли, чтобы «не нагонять тоску» на работников будущего предприятия.

Первый памятный знак у горы Шмидта появился в 1990 году. Это был простой деревянный крест, установленный на месте братской могилы активистами норильского общества «Мемориал», сотрудниками музея и неравнодушными норильчанами. В 1995 году, после благоустройства участка и установки на этом месте креста с прислонённым к нему дубовым венком и мемориальной доской, здесь появился мемориальный знак «Памяти жертв политических репрессий». В 1990 году на территории кладбища открылся памятник «Часовня», а в 1991–м участники экспедиции из Эстонии, Литвы и Латвии возвели неподалёку комплекс памятников от прибалтийских народов.

Памятник «Полякам, погибшим во время сталинских репрессий в Норильске и других местах принудительных работ» в 1996 году был установлен поляком Ежи Бияком. В 2001 году при входе на кладбище установили памятный знак «Звонница», а в 2005–м — памятник «Евреям — жертвам Норильлага» и памятный знак «Последние врата». А в 2015 году там появился памятник японским подданным, пострадавшим от репрессий.

Выставка покажет историю «Норильской Голгофы» в новом формате. Перед посетителями развернётся историческая «кинолента» из снимков, собранных научными сотрудниками в фондах Музея Норильска, а также предоставленных норильскими фотографами. Проект расскажет о старом кладбище и о каждом памятнике комплекса: как, когда и кем они проектировались, и как в Норильске возникла традиция почитания памяти погибших в тяжёлые годы репрессий, которую жители города поддерживают до сих пор.

Информацию о графике работы выставки, посвящённой «Норильской Голгофе», можно узнать по телефонам: 46–13–27, 46–13–26. В Музее Норильска действуют масочный режим и социальная дистанция.