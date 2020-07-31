Простые радости. Герман Абидаев о том как важно иметь своё мнение

Все работы хороши

Герман Абидаев говорит, что карьерные амбиции ему чужды, хотя за годы работы неоднократно предлагали повышение: «Быть руководителем — не моё, мне нравится то, чем я занимаюсь, смею надеяться, я в своей работе хорош». Его общий трудовой стаж — больше 33 лет, работал столяром–краснодеревщиком, плотником, специалистом по ремонту мягкой кровли, электросварщиком, газорезчиком. Причём профессиям учился без отрыва от производства.

– Странно было бы не учиться: у нас такое горное оборудование приходит! Импортное, дорогое, производительное. Рудоспуски, опрокиды, скипы, клети и многое другое... Компания тратит огромные деньги на работу всего оборудования, а наша задача — поддерживать его в рабочем состоянии, — поясняет Герман.

За качественное выполнение работ получил почётную грамоту и благодарственное письмо. А в 85–летний юбилей компании был удостоен звания «Кадровый работник «Норильскникельремонта».

Решение трудиться под землёй обосновывает просто: в те годы выбор невелик был, а рудники давали стабильную работу. Столкнуться с сокращениями на небольших предприятиях Герман успел и до, и после армии. Вспоминает, как тогда многие люди остались без работы, а позже — и без накоплений.

– Рудники же даже в сложный период пандемии только наращивают объёмы добычи, так что работы меньше не становится. Более того: объёмы столь масштабны, что оборудование изнашивается даже не за годы, а за месяцы, недели! И всё это оборудование мы обслуживаем, — радуется Герман.

Дела семейные

В Норильске Герман живёт с четырёх лет, родители привезли его в 1971–м. Ехать на Север после Алтая, зелёного, сочного, не хотелось — во всяком случае, он запомнил именно такое ощущение.

– Я спрашивал родителей, почему поехали? Не за «длинным рублём», отвечали. Просто жить здесь тогда было легче. Ситуация ведь в стране была забавная: деньги у людей есть, Алтай — край богатый, всё выращиваем, а вечный дефицит! А в Норильске, как подсказали моим родителям, ситуация была полегче. И правда: когда мы приехали, папа побежал в магазин что–то купить покушать. Зашёл и обомлел: лежат продукты в свободном доступе, правда, больше консервация, но это уже мелочи, — улыбается он.

При переезде барнаульскую квартиру обменяли на жильё в центре Ленинского проспекта, в доме № 31. Герман вспоминает, как в Норильске проходили праздники с шествиями, гуляниями, и проживание на центральной улице давало ощущение вовлечённости в каждый из них. Признаётся, что когда они с супругой поселились в Талнахе, поначалу ему не хватало такой оживлённости. А потом привык. Да так, что сегодня, выходя на улицу, каждый раз радуется тому, что видит. Особенно его впечатляет вид, открывающийся со смотровой площадки на пятом микрорайоне.

Свою Светланку, как зовёт жену наш герой, встретил в Сочи, куда поехал по путёвке. Она, кстати, тоже норильчанка, в Норильск родители привезли её в два годика. Как и муж, работает под землёй.

– Очаровала она меня, а я — её, — вспоминает историю знакомства Герман. — Приехала в Сочи Светланка с родителями — хоть и взрослая уже была, но отдохнуть решила с мамой и папой, они, кстати, тоже шахтёры. Выходит, за мной приехала...

Мечты и планы

В Норильске выросла единственная дочь Абидаевых. Окончив экономический институт в Иваново, там и осталась. И зовёт теперь родителей к себе. Они не против переехать.

– Север любим, но здоровье подводит. Вот прежде я мог побоксировать — видите, «груша» висит в коридоре? Жена всегда в спортзал ходила, а сейчас уже физические нагрузки не так легко даются, — признаётся Герман. — Достроим домик на материке и через пару лет переедем. Будем ли мы выращивать овощи на своём участке? Знаете, когда мой отец уезжал на материк — заметьте, сам с детства рос на земле — то и он уверял, что огород не для него. А в итоге с удовольствием копался. У нас же семь соток, так что загадывать не буду. Возможно, для себя что–то посадим и будем спокойно жить.

А пока Север не отпускает: хоть раз за годы жизни в Норильске Абидаевы хотят увидеть Ламу. Вроде и возможности прежде были, но слишком уж Герман не любит путешествовать по воде. Но ради такого дела можно и потерпеть, без знакомства с жемчужиной Таймыра уезжать не

хочется.