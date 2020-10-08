Проверка на прочность
Проверка на прочность
Специалисты Центра диагностики Заполярного филиала «Норникеля» осмотрели фундамент СРК «Арены» на предмет растепления грунтов.
Увеличение температуры грунтов приводит к снижению их несущей способности, что постепенно приводит к просадке фундаментов, свайных оснований зданий и сооружений. Состояние зданий под контролем специалистов из Центра диагностики ЗФ «Норникеля». Работники Центра несколько раз в год при помощи геодезических и термометрических приборов обследуют производственные объекты - осматривают сваи, ростверки в поисках дефектов и повреждений, замеряется температура воздуха в подпольях. Также специалисты обращают внимание на инженерную защиту грунтов основания. Под «Ареной» это асфальтовое покрытие.
Виктор Сергеевич Шкода, заместитель директора Центра диагностики ЗФ «Норникеля», отметил, что их работа требует ответственности и точности.
- Наша работа - быть индикатором состояния здания. И если мы видим нарушения в грунтах и конструкциях, сигнализируем руководству строения, и оно должно эту проблему устранить. Специалисты Центра могут предложить какие-то первоначальные срочные решения, если это необходимо.
По словам Инны Воронцовой, ведущего специалиста комплексно-диагностического отдела Центра диагностики ЗФ «Норникеля», подполье СРК «Арены» является показательным:
- Высота подполья - около двух метров, здесь сухо, и насыпан гравий, состояние грунта стабильное. А бывают подполья заниженные, заглублённые и даже обводнённые, высотой до
Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по управлению промышленными активами, Максим Котельников:
- Перед компанией стоит масштабная задача полной модернизации строительной отрасли на Таймыре, начиная от внедрения современных методик предпроектных исследований, проектирования и строительства зданий и сооружений в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов и заканчивая применением современных строительных материалов, техники и средств геотехнического мониторинга. Для этого планируется организовать взаимодействие ЗФ и предприятий Группы «Норникель», включенных в Норильский дивизион с научно-исследовательским центром «Строительство». Взаимодействие будет осуществляться в рамках оказания научно-методологической и практической поддержки в проведении геотехнического мониторинга за состоянием грунтовых оснований и фундаментов объектов ЗФ. Кроме этого подразумевается взаимовыгодный обмен информацией и повышение уровня информированности и знаний специалистов Группы «Норникель».
Руководством ЗФ также принято решение о расширении методов исследований. Если до сегодняшнего момента это был визуальный осмотр, то впоследствии планируется использовать ещё и методы георадиолокации и сейсмоаккустики. Это поможет получить больше информации о состоянии грунтов, например георадиолокация позволит определить верхнюю границу мерзлоты, глубину сезонно-талого слоя. Чем меньше этот слой, тем свая стоит надежней. С помощью сейсмоаккустики можно определить скрытые от глаза дефекты в конструкции, которые могли появиться за время эксплуатации здания.
Также планируется создание единой диспетчерской, она будет заниматься обработкой полученных данных, загружаемых в информационную систему. Программа предусматривает создание системы мониторинга линейных объектов АО «Норильсктрансгаз» и АО «НТЭК» (магистральных газопроводов и опор линий электропередачи). Информационная система мониторинга автоматизирована и обеспечивает контроль и предупреждение ЧС, независимо от служб эксплуатации объекта.
Кроме этого в настоящее время ведётся разработка системы спутникового отслеживания деформационных движений наиболее значимых объектов ЗФ. Она будет интегрирована в общую информационную систему.