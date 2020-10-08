Проверка на прочность

Увеличение температуры грунтов приводит к снижению их несущей способности, что постепенно приводит к просадке фундаментов, свайных оснований зданий и сооружений. Состояние зданий под контролем специалистов из Центра диагностики ЗФ «Норникеля». Работники Центра несколько раз в год при помощи геодезических и термометрических приборов обследуют производственные объекты - осматривают сваи, ростверки в поисках дефектов и повреждений, замеряется температура воздуха в подпольях. Также специалисты обращают внимание на инженерную защиту грунтов основания. Под «Ареной» это асфальтовое покрытие.

Виктор Сергеевич Шкода, заместитель директора Центра диагностики ЗФ «Норникеля», отметил, что их работа требует ответственности и точности.

- Наша работа - быть индикатором состояния здания. И если мы видим нарушения в грунтах и конструкциях, сигнализируем руководству строения, и оно должно эту проблему устранить. Специалисты Центра могут предложить какие-то первоначальные срочные решения, если это необходимо.

По словам Инны Воронцовой, ведущего специалиста комплексно-диагностического отдела Центра диагностики ЗФ «Норникеля», подполье СРК «Арены» является показательным:

- Высота подполья - около двух метров, здесь сухо, и насыпан гравий, состояние грунта стабильное. А бывают подполья заниженные, заглублённые и даже обводнённые, высотой до 70 сантиметров. Климатические условия Севера нередко приводят к морозно-влажностной деструкции зданий. Сначала всё намокает, потом замерзает, вследствие чего происходит расширение опор, разрушение бетона. Поэтому без постоянного мониторинга оснований никак не обойтись.

Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по управлению промышленными активами, Максим Котельников:

- Перед компанией стоит масштабная задача полной модернизации строительной отрасли на Таймыре, начиная от внедрения современных методик предпроектных исследований, проектирования и строительства зданий и сооружений в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов и заканчивая применением современных строительных материалов, техники и средств геотехнического мониторинга. Для этого планируется организовать взаимодействие ЗФ и предприятий Группы «Норникель», включенных в Норильский дивизион с научно-исследовательским центром «Строительство». Взаимодействие будет осуществляться в рамках оказания научно-методологической и практической поддержки в проведении геотехнического мониторинга за состоянием грунтовых оснований и фундаментов объектов ЗФ. Кроме этого подразумевается взаимовыгодный обмен информацией и повышение уровня информированности и знаний специалистов Группы «Норникель».

Руководством ЗФ также принято решение о расширении методов исследований. Если до сегодняшнего момента это был визуальный осмотр, то впоследствии планируется использовать ещё и методы георадиолокации и сейсмоаккустики. Это поможет получить больше информации о состоянии грунтов, например георадиолокация позволит определить верхнюю границу мерзлоты, глубину сезонно-талого слоя. Чем меньше этот слой, тем свая стоит надежней. С помощью сейсмоаккустики можно определить скрытые от глаза дефекты в конструкции, которые могли появиться за время эксплуатации здания.

Также планируется создание единой диспетчерской, она будет заниматься обработкой полученных данных, загружаемых в информационную систему. Программа предусматривает создание системы мониторинга линейных объектов АО «Норильсктрансгаз» и АО «НТЭК» (магистральных газопроводов и опор линий электропередачи). Информационная система мониторинга автоматизирована и обеспечивает контроль и предупреждение ЧС, независимо от служб эксплуатации объекта.

Кроме этого в настоящее время ведётся разработка системы спутникового отслеживания деформационных движений наиболее значимых объектов ЗФ. Она будет интегрирована в общую информационную систему.