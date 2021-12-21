МАУ ИЦ «Норильские новости»

Проводники туркластера «Арктический» успешно прошли аттестацию

Проводники туркластера «Арктический» успешно прошли аттестацию

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Проводники туркластера «Арктический» успешно прошли аттестацию

Сертификаты соответствия требованиям профессионального стандарта получили девять человек.

Проводники туркластера «Арктический» успешно прошли аттестациюПроводники туркластера «Арктический» успешно прошли аттестациюПроводники туркластера «Арктический» успешно прошли аттестациюПроводники туркластера «Арктический» успешно прошли аттестацию

Аттестация профессиональных компетенций инструкторов-проводников из Норильска и Хатанги стала финальным мероприятием проектного акселератора по разработке и совершенствованию туристических маршрутов. Организатором акселератора выступило Агентство развития Норильска.

В течение двух недель – онлайн и очно – занятия для проводников Норильска и Хатанги проводили опытные представители индустрии: руководители крупных туристических проектов, мастера спорта по альпинизму, проводники и спасатели. В программу акселератора вошли мастер-классы, практикумы и проектная деятельность. Представители местных туристических компаний «прокачивали» компетенции в правовой сфере, в области конфликт-менеджмента и налаживания эффективных коммуникаций в туристской деятельности, учились разрабатывать, запускать и продвигать собственные маршруты.

Фото Евгений Стренадко
21 декабря в 09:30 330
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