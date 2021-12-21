Проводники туркластера «Арктический» успешно прошли аттестацию

Аттестация профессиональных компетенций инструкторов-проводников из Норильска и Хатанги стала финальным мероприятием проектного акселератора по разработке и совершенствованию туристических маршрутов. Организатором акселератора выступило Агентство развития Норильска.

В течение двух недель – онлайн и очно – занятия для проводников Норильска и Хатанги проводили опытные представители индустрии: руководители крупных туристических проектов, мастера спорта по альпинизму, проводники и спасатели. В программу акселератора вошли мастер-классы, практикумы и проектная деятельность. Представители местных туристических компаний «прокачивали» компетенции в правовой сфере, в области конфликт-менеджмента и налаживания эффективных коммуникаций в туристской деятельности, учились разрабатывать, запускать и продвигать собственные маршруты.