Пусть всегда будет чисто

Добрый город Норильск

3 ноября состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «Мой проект — моей стране!», организованного Общественной палатой России. Мероприятие проходило в рамках конференции «Практики повседневной благотворительности и работы с сообществами в добрых городах и посёлках России». Всего на конкурсе было представлено 2158 проектов в 13 номинациях.

В числе лучших в номинации «Охрана животных» оказался проект «Живой Север». Общественная палата обозначила, что эта история нужна и важна.

«Живой Север» — экологический проект, родившийся благодаря сообществу норильских туристов, тундровиков, любителей отдыха на природе, эковолонтёров и представителей туристического бизнеса. Всех их объединила одна идея — сделать берега ближайших к городу рек и озёр вновь девственно чистыми.

Туризм без сетей

История развития туризма отражается на территории. Туристов можно сравнить с гостями в квартире. А ведь, готовясь к приходу гостей, мы всегда приводим в порядок жилплощадь. Так вот, Норильск, Таймыр и плато Путорана — наш дом. Пришло время грандиозных, масштабных мероприятий по благоустройству территорий. Но большие дела начинаются с малого. Эта позиция отличает проект «Живой север» от других. При этом идея рассчитана на продолжительную реализацию и призвана оказать положительное влияние на восприятие ценностей.

– Идея одновременно возникла у меня и у Александра Евлаша, который занимается водными пассажирскими перевозками в сфере туризма, — рассказывает автор и организатор проекта Елена Дудченко, — Мы давно знакомы, уже много лет ходим по просторам большой тундры — на лыжах, снегоходах, катерах. И, наблюдая за развитием туризма, начали рассматривать известные маршруты. Что мы можем показать? Конечно красоты Заполярья! Но тут мы обратили внимание на горы мусора, которые, помимо отходов жизнедеятельности, включают в себя огромное количество брошенных рыболовных сетей. Мы ни в коем случае не позиционируем себя как борцов с браконьерами. Для этого есть специальные службы. Мы просто говорим, что это наносит непоправимый вред природе. Есть исследование, согласно которому в каждой брошенной сети погибает до одной тонны рыбы в год. То есть получается, что рыбу не добыли, не съели, не продали, она просто бессмысленно погибла. А ведь на нашей территории очень много краснокнижного гольца и других ценных пород рыб.

Старт проекта

В 2020 году проект выиграл в конкурсе президентских грантов. Благодаря грантовым средствам в общей сложности удалось вывезти 18 тонн мусора. Участники проекта собирали весь мусор, который видели. Преимущественно это были бутылки, старые винты от лодок, было и несколько дюралевых лодок, которые пришлось распиливать для транспортировки. Также удалось достать 200 сетей. Получается, спасли около 200 тонн рыбы.

Было ещё очень много крупногабаритного мусора. Его складывали в кучи, а вывозили уже зимой на снегоходах. В этом помогали руководитель «Территории Путорана» Антон Лысов и президент Федерации сноуборда Алексей Яковлев. Уборка не затронула территорию озера Лама, так как там имеются турбазы и частные участки, у которых есть хозяева. Приоритет был отдан районам озёр Глубокого и Кутарамакан.

Год без гранта

2021 год проект жил без грантовой поддержки — за счёт инициативы небезразличных людей. Но и в этот раз он прошёл на ура. Удалось вывезти примерно 50–70 сетей. И это только те, о которых известно. Точно подсчитать невозможно, так как рыбаки сами стали доставать свои старые сети, вывозить и утилизировать их. Ведь ценности у норильчан в целом одинаковые — они хотят, чтобы их окружала чистая природа, чтобы всегда была рыба.

В рамках проекта также появилась акция «Подбрось до города». Летом на заправках и в строительных магазинах размещали мешки с надписью «Живой Север». Их можно было взять бесплатно с собой в тундру, чтобы после отдыха собрать мусор и по возможности донести до мусорного бака или оставить у дороги. А волонтёры в свободное время, проезжая на технике, подбирают эти мешки. В «Живом Севере» верят, что эти мешки используются по назначению, а не для транспортировки выловленной рыбы.

Концепция проекта не в том, чтобы собрать весь мусор, а в том, чтобы расшевелить общество, показать, как важно убирать за собой. И это работает. Когда необходимо было собрать мусор в районе гидропорта, где расположено большое количество рыбацких балков, на призыв о помощи откликнулись порядка 70 волонтёров. В итоге металлолома и бытового мусора набралось на пять грузовиков.

Детский «Рюкзачок»

В рамках проекта создана специальная программа и для детей — «Рюкзачок». Её основная цель — экологическое просвещение. Авторами «Рюкзачка» стали волонтёр Анастасия Яковлева и инструктор станции детско–юношеского туризма Зоя Дробышева. История началась с гранта в 100 тысяч рублей, выигранного в конкурсе молодёжных проектов. Идея также получила поддержку управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города Норильска. Для ребятишек закупили 15 рюкзачков с туристскими принадлежностями и организовали выход на природу, где им рассказали, как важно её беречь и как правильно обращаться с мусором.

В фокусе Аян

Ещё в августе 2019 года «Заповедники Таймыра» при содействии Агенства развития Норильска и волонтёров собрали металлические бочки на озере Аян. Тару из–под горюче–смазочных материалов оставили после себя в советский период геологические партии. Только вывезти бочки активистам не удалось.

– Мы знаем, как вывезти эти бочки. Но заповедник как федеральное учреждение ограничен в своих возможностях системой тендеров, — поделилась Елена Дудченко. — Хотя постановление прокуратуры на вывоз бочек уже есть. Спасибо МЧС за то, что во время учений в этом году они выкачали ГСМ из всех бочек и вывезли. Однако сама тара осталась на берегу озера. 200–литровые ёмкости надо не только правильно вывезти, но и утилизировать с соблюдением экологического законодательства. А это большая и дорогостоящая работа. Основные затраты, безусловно, идут на вертолёт. Утилизация одной бочки стоит 2500 руб., а их там 417 штук. В целом потребуется около 20 млн рублей. Но с помощью гранта мы справимся. Так что в следующем году снова попробуем его получить.

Команда проекта

«Живой Север» нашёл большой отклик у норильчан. В группу активистов постоянно вливается новая кровь — люди, которые никогда не были волонтёрами и не планировали ими становиться. Так, при сборе мусора на реке Талой, которая является своего рода воротами в заповедную зону, к добровольцам присоединялись и рыбаки, хоть вначале и наблюдали за процессом с улыбкой.

За два года существования проект собрал людей и организации, без которых осуществить идею было бы очень сложно. В состав команды входят: «Заповедники Таймыра», станция детско–юношеского туризма, городские экстремалы, эковолонтёры, спортивная общественная организация «Шторм», Федерация сноуборда Норильска, радиоканал Норильска REPITR. Огромное содействие и помощь также оказывают владельцы автомобилей повышенной проходимости, квадроциклов. И это далеко не весь список.

Благодаря управляющей компании «Северный быт» и лично Оробинской Надежде Григорьевне возле берега реки Норильской были установлены целых три мусорных контейнера. А при содействии Романа Сербина, председателя комиссии по городскому хозяйству, эти баки были включены в хозяйство «Норильскавтодора».

Команда — это когда люди что–то делают вместе, не оглядываясь на тех, кто не делает.