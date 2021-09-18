Путь к единому мнению

Согласно плану социально–экономического развития, разработанному в рамках четырёхстороннего соглашения между правительством Российской Федерации, Красноярским краем, администрацией Норильска и компанией «Норникель» вскоре наш город должен полностью преобразиться.

Для поддержки плана обновления был разработан проект «Норильск 2035». Идея его создания родилась в апреле, после выступления главы Норильска Дмитрия Карасева в Норильском государственном индустриальном институте. Горожане задали главе города много вопросов, касающихся дальнейших перспектив, выдвинули свои предложения и попросили обратить внимание на ряд острых вопросов. Продуктивный диалог решено было продолжить.

Во время подведения промежуточных итогов проекта «Норильск 2035», прошедшего в Городском центре культуры, депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Захаринский отметил:

– Те, кто сегодня пришел сюда, говорили не только о глобальных для всего Норильска вещах, а о наболевшем. Поэтому в паспорт проекта будут включены объекты, касающиеся каждого района в отдельности.

Важной частью инициативы стал проект «Диалоги об обновлении», главная цель которого — узнать мнение норильчан по поводу грядущих изменений, учесть их пожелания.

Алексей Дьяченко, депутат Законодательного собрания Красноярского края:

– Следует прислушаться к горожанам. Мы должны с уважением относиться к их нуждам, к тем проблемам, которые в первую очередь беспокоят норильчан. Нужно идти к ним и разговаривать с каждым.

С июля еженедельно проводились круглые столы, на которых жители города могли задать вопросы представителям исполнительной и законодательной власти. Все озвученные предложения фиксировались и в итоге вошли в паспорт проекта. Позиция горожан будет приоритетной при утверждении окончательного плана развития Норильска.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Российской Федерации, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера:

– Необходимо устроить обсуждение, собрать мнения горожан, обобщить их и включить в определенную программу — с тем, чтобы продвигать и претворять предложения людей в жизнь. Причём делать это в ходе неформального общения, конструктивного диалога — мне кажется, это действительно удачный формат.

Среди собранных пожеланий норильчан можно выделить такие, как строительство новой поликлиники в Оганере, развитие сети тёплых автобусных остановок, закупка грунта для озеленения города, ремонт объектов культуры.

На этом «Диалоги об обновлении» не заканчиваются. В рамках проекта создаётся Общественный совет, руководителем которого участники заседания единогласно избрали Дмитрия Карасева.

– Мы увидели, что востребованность в непосредственном диалоге с жителями, руководителями, активистами, блогерами, общественниками, достаточно велика. Сегодня город претерпевает глобальные изменения, поэтому мы решили двигаться дальше в этом направлении, — резюмировал председатель городского Совета Александр Пестряков.