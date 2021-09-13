Пути развития Арктики

Он будет осуществлять ледовую проводку судов, перевозящих грузы «Норникеля» по Северному морскому пути. Соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума.

В 2020 году флот «Норникеля» перевёз по Северному морскому пути более полутора миллионов тонн грузов, это примерно пять процентов всего грузооборота пути.

Грузооборот в арктических портах Дудинки и Мурманска растёт. Чтобы обеспечить обработку возросших грузопотоков, компания модернизирует и расширяет инфраструктуру в городах–портах, а также наращивает и обновляет флот. Новый СПГ–ледокол позволит «Норникелю» заменить ледокол типа «Таймыр», который будет выведен из эксплуатации в 2027–2029 годах.

Соглашение с «Росатомом» и ДЦСС направлено на развитие сотрудничества ведущих российских компаний, целями которого является решение задач национального масштаба, включая реализацию инвестиционных проектов в российской Арктике, развитие инфраструктуры и увеличение грузооборота Северного морского пути, создание российского производства СПГ–ледоколов.

Стороны сформируют рабочую группу, которая разработает техническое задание на проектирование и строительство СПГ–ледокола, выберет верфь, а также рассмотрит варианты привлечения финансирования. К середине 2022 года рабочая группа подготовит проект договора на проектирование и строительство судна.

«Ледокольный флот — флагман масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Норильского промышленного района. «Норникель» наращивает объём перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в регионе. Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнёрства ведущих российских компаний в области развития Арктики», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Напомним, «Норникель» и «Росатом» в этом году подписали соглашение об увеличении периода оказания ледокольных услуг.