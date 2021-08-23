Работа над транспортной реформой в городе продолжается

За счёт пересмотра действующей маршрутной сети, обустройства новых остановочных пунктов, закупки современных автобусов и внедрения удобных способов оплаты проезда норильский общественный транспорт в итоге должен перейти на брутто-контракты, то есть заказчиком перевозок будет выступать муниципалитет. Это значит, что перевозчикам больше не придётся «гоняться» за пассажирами, и у них появится возможность пустить автобусы по менее востребованным маршрутам.

На сегодняшний день продолжается изучение пассажиропотока. Это позволяет скорректировать график движения автобусов и их маршруты. По итогам исследования зимнего пассажиропотока подрядчиком сформированы первые предложения по пересмотру маршрутной сети. Сейчас жители Кайеркана, прибывающие в Центральный район, вынуждены пересаживаться на автовокзале, чтобы добраться до нужного адреса. Маршрут, который идёт из Талнаха, проезжает сквозь Центральный район, что позволяет пассажирам не менять транспорт.

А вот внутри районов, напротив, предложено перейти на пересадочную модель. Смена автобусов между внутрирайонными и с межрайонных на внутрирайонные маршруты будет бесплатной в течение установленного времени. А пересадка с внутрирайонных на межрайонные маршруты будет осуществляться с доплатой.

Особое место в транспортной реформе уделено решению проблем с остановками. Городским властям, агентству и подрядчику предстоит совместно выбрать наиболее комфортные и отвечающие всем техническим требованиям места для размещения тёплых павильонов.

До конца августа предложения подрядчиков детально изучат в администрации города и при необходимости внесут в них корректировки. Осенью в Норильске на двух маршрутах в качестве эксперимента и в целях анализа эффективности предложенной модели установят валидаторы и внедрят систему безналичной оплаты.