Работа по утилизации шин и бытовых отходов в Норильске может быть расширена

С июня в Норильске работает ООО «Барс». Среди видов его деятельности - сбор, транспортирование, обработка, утилизация и обезвреживание опасных отходов III, IV классов. Также фирма занимается рекультивацией земель на промышленных объектах, разработкой проекта ликвидации шлакоотвала никелевого завода и проводит другие экологически значимые мероприятия.

Шиноперерабатывающий завод, принадлежащий фирме, пока единственный в Норильске. Дмитрий Карасев ознакомился с процессом промышленной переработки шин и покрышек, пообщался с руководством предприятия, отметив, что подобная работа с учётом повышенного внимания к благополучию окружающей среды положительно скажется на экологической обстановке в городе.

«Я очень рад, что у нас открылось такое производство. С ООО «Барс» взаимодействуют как муниципальные транспортные предприятия, так и частные предприниматели. Теперь мы можем не складировать шины на полигоне, а пускать в переработку. Агрегат мощный, он сможет удовлетворить потребности города. И, что самое главное, я увидел у инвесторов интерес к расширению. В том числе к установке дополнительного оборудования, что в перспективе позволит забирать мусор из Кайеркана. Мы предложили рассмотреть такой вариант, чтобы не возить отходы в Центральный район, и руководство фирмы согласилось подумать над этим вместе с нами», - поделился Дмитрий Карасев.

По словам градоначальника, руководство города и предприятия договорились просчитать потребности Норильска в утилизации шин и переработке твёрдых коммунальных отходов. Дальнейшим шагом должен стать переход к плотному сотрудничеству и выработке совместных решений.