Обсуждение самых актуальных городских тем на этой площадке стратегической сессии достигло своего пика
Обсуждение самых актуальных городских тем на этой площадке стратегической сессии достигло своего пика
Обсуждение самых актуальных городских тем на этой площадке достигло своего пика.
Участники успели поговорить о многих проблемах городской среды, копившихся десятилетиями. Предложенную главой Норильска Дмитрием Карасевым идею создать прогулочную зону по образцу одного из столичных переулков охотно поддержали и даже назвали конкретную локацию — улицу Мира. Прежде чем приступить к её декоративному оформлению — установке светящихся деревьев и гирлянд, озеленению, расширению и общему облагораживанию – здесь нужно привести в порядок коллекторное хозяйство. Также следует найти достойное применение ростверкам и основаниями, оставшимся от демонтированных домов. По мнению горожан, здесь привольно могут разместиться спортивные сооружения, кафе, и, возможно, даже оранжереи.
На фоне уходящей зимы особенно своевременно прозвучала тема снегоборьбы — не только на автодорогах, но и во дворах. Для их очистки предложили использовать мобильные снегоплавильные машины, производство которых отечественные машиностроители уже освоили. Естественно, для начала специалисты в области городского хозяйства должны подсчитать, сколько это будет стоить в сравнении с традиционными способами уборки и вывоза снега за город.
Стоит отметить, что Норильск сам по себе может стать эффективной экспериментальной площадкой для внедрения новаторских предложений.