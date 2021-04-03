Обсуждение самых актуальных городских тем на этой площадке стратегической сессии достигло своего пика

Участники успели поговорить о многих проблемах городской среды, копившихся десятилетиями. Предложенную главой Норильска Дмитрием Карасевым идею создать прогулочную зону по образцу одного из столичных переулков охотно поддержали и даже назвали конкретную локацию — улицу Мира. Прежде чем приступить к её декоративному оформлению — установке светящихся деревьев и гирлянд, озеленению, расширению и общему облагораживанию – здесь нужно привести в порядок коллекторное хозяйство. Также следует найти достойное применение ростверкам и основаниями, оставшимся от демонтированных домов. По мнению горожан, здесь привольно могут разместиться спортивные сооружения, кафе, и, возможно, даже оранжереи.

На фоне уходящей зимы особенно своевременно прозвучала тема снегоборьбы — не только на автодорогах, но и во дворах. Для их очистки предложили использовать мобильные снегоплавильные машины, производство которых отечественные машиностроители уже освоили. Естественно, для начала специалисты в области городского хозяйства должны подсчитать, сколько это будет стоить в сравнении с традиционными способами уборки и вывоза снега за город.

Стоит отметить, что Норильск сам по себе может стать эффективной экспериментальной площадкой для внедрения новаторских предложений.