Работа — учиться

Идея ввести новую инженерную должность родилась в рамках большого плана развития технических отделов предприятия. Илья Гаштов, начальник технического отдела «Норильсктрансремонта», говорит, что новые штатные единицы появились во всех структурных подразделениях ННР, количество стажёров зависит от численности подразделения. Например, по распределению в «Норильсктрансремонт» в конце апреля пришёл один стажёр — Замир Тагандурдиев, выпускник НГИИ. Диплом по специальности «подъёмно–транспортные, строительно–дорожные машины и оборудование» он получил в 2018 году, его квалификация — инженер–механик.

– Необходимость введения такой формы работы связана с обучением и развитием будущего специалиста непосредственно на конкретном предприятии. Работа в техотделах довольно специфична, она требует от людей знаний и навыков определённой направленности, связанной с задачами, стоящими перед данным предприятием. Например, наше подразделение занимается обслуживанием и ремонтом различного типа транспорта — железнодорожного, строительного, экскаваторного парка, подъёмных кранов, карьерной техники, — поясняет Илья Гаштов.

Сегодня в отделе, где работает Замир, шесть сотрудников, Замир стал седьмым, четверо — инженеры–технологи. Находясь на должности инженера–технолога, стажёр получает необходимые для такой работы знания. Обязанностей за ним пока никаких не закреплено, по сути, его работа сейчас — учиться. Проверяются полученные знания на аттестации на уровне центрального офиса ННР. По словам начальника технического отдела «Норильск-

трансремонта», комиссия серьёзная, в неё входят представители технического управления, заместители гендиректора общества.

– Поскольку программа реализуется впервые, трудно сказать, будут ли ещё приниматься инженеры–технологи. Но хочу отметить, что такую работу не все потянут — в силу знаний, навыков, образования, — уверен Илья Гаштов.

Замир работает стажёром всего три месяца, программа стажировки рассчитана на три года.

– Так что впереди — большой путь, который надо преодолеть, прежде чем стать настоящим специалистом, — делится молодой стажёр. — Когда я только устроился, было очень сложно. Но стараюсь, учусь, прислушиваюсь к советам старших коллег и уже более–менее привык, но понимаю, что предстоит ещё немало освоить. Надеюсь справиться.