Работы на площадке будущего лицея им. В. И. Долгих продолжаются
Работы на площадке будущего лицея им. В. И. Долгих продолжаются
На прилегающей территории образовательного кластера провели инженерные изыскания. Они показали перепады отметок грунта на участке со стороны ул. 50 лет Октября в направлении озера Долгое.
По словам заместителя руководителя проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска ЗФ «Норникеля» – начальника отдела организации и контроля строительства Владимира Ерохина, выравнивание площадки достигается путём перемещения земельных масс, а для этого необходимо строительство подпорной стены.
При этом на указанной территории располагается объект незавершённого строительства – коммуникационный коллектор, который представляет собой монолитную железобетонную конструкцию большого размера. Конструкция была построена в 80-годах для прокладки инженерных коммуникаций. В то время их так и не проложили и в эксплуатацию не ввели. В связи с тем, чтобы нынешние специалисты могли в полном объёме провести на участке дополнительные изыскания, сооружение необходимо устранить.
Демонтаж конструкции начался в конце прошлой недели. Работы выполняет подрядчик Заполярного филиала «Норникеля». Сейчас на площадке работают четыре экскаватора и до конца октября задача должна быть выполнена.
Владимир Ерохин сообщил, что после демонтажа коллектора рабочие приступят к отсыпке территории, а в дальнейшем к дополнительным изысканиям под устройство подпорной стены.
Что касается строительства самого лицея им. В. И. Долгих, в настоящий момент специалисты продолжают проектирование. Новый объект обещает стать центром образовательной системы Норильска, вобрав в себя лучшие практики и подходы в обучении, воспитании и всестороннем развитии детей.