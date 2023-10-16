Работы на площадке будущего лицея им. В. И. Долгих продолжаются

По словам заместителя руководителя проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска ЗФ «Норникеля» – начальника отдела организации и контроля строительства Владимира Ерохина, выравнивание площадки достигается путём перемещения земельных масс, а для этого необходимо строительство подпорной стены.

При этом на указанной территории располагается объект незавершённого строительства – коммуникационный коллектор, который представляет собой монолитную железобетонную конструкцию большого размера. Конструкция была построена в 80-годах для прокладки инженерных коммуникаций. В то время их так и не проложили и в эксплуатацию не ввели. В связи с тем, чтобы нынешние специалисты могли в полном объёме провести на участке дополнительные изыскания, сооружение необходимо устранить.

Демонтаж конструкции начался в конце прошлой недели. Работы выполняет подрядчик Заполярного филиала «Норникеля». Сейчас на площадке работают четыре экскаватора и до конца октября задача должна быть выполнена.

Владимир Ерохин сообщил, что после демонтажа коллектора рабочие приступят к отсыпке территории, а в дальнейшем к дополнительным изысканиям под устройство подпорной стены.

Что касается строительства самого лицея им. В. И. Долгих, в настоящий момент специалисты продолжают проектирование. Новый объект обещает стать центром образовательной системы Норильска, вобрав в себя лучшие практики и подходы в обучении, воспитании и всестороннем развитии детей.