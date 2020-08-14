Работы по ликвидации аварии продолжаются

В ходе работ по ликвидации аварии для перекачки топливно-водяной смеси был смонтирован трубопровод длинной 30,9 километра. В установке участвовали два предприятия: ГК «Нефтетанк» - 13,9 километра и «ГПФ «Политехника» - 17 километров.

«Мы понимаем, что время сейчас — крайне важный ресурс. Однако нельзя забывать про надежность и безопасность. Высоконапорный трубопровод, который мы прокладываем, может быть использован для перекачки ещё более тяжелых фракций, таких как, например, нефть. К тому же сотрудники нашей компании ежедневно проверяют на вездеходах целостность всего трубопровода», — сказал Роман Кургин.

Общими усилиями на данный момент перекачено 6066 кубов топливно-водяной смеси. Всего предстоит перекачать порядка 25 000 кубов смеси.

Для перекачки в районе хвостохранилища «Лебяжье» было смонтировано около 30 временных резервуаров. Также здесь организовали узел сепарации перекачиваемой смеси. В него входят сепаратор повышенной активности, восемь насосов и три фильтрующие установки. Благодаря данной установке на данный момент сепарировано 2447 кубов топливно-водяной смеси.