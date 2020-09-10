Работы по ликвидации мусора на улице Хантайской продолжаются

Еще 29 июля, отреагировав на жалобы горожан в соцсетях, Николай Тимофеев поручил городскому хозяйству и «МУП КОС» совместными силами ликвидировать завалы мусора. С того момента проведена большая работа. Каждая сторона дала подробный отчёт о проделанной работе.

Унитарное предприятие «МУП КОС» получило поручение разработать и установить локально-очистные сооружения. На данный момент, по словам Евгения Борисевича, ведутся проектные работы.

- Здесь проходит трубопровод от «МУП КОС», за который мы несём ответственность, вокруг него рабочие, можно сказать, вручную выгребли весь мусор. По плану осталось убрать все эти воды и проверить наличие утечки, так как присутствует неприятный запах. Что касается локально-очистных сооружений, к концу году уже однозначно будет готов проект, - отметил Евгений Борисевич. – На данный момент мы ведем переговоры с подрядчиком. Следовательно, в следующем году, как и планировали, начнётся монтаж данных сооружений.

Со стороны управления городского хозяйства так же проделана колоссальная работа.

- С момента поступления поручения от Николая Тимофеева мы успели вывезти 400 тонн мусора на площадку «Стройбытсервиса», также около 400 кубов мусора на промотвал «Байкал 2000». Помимо этого, вывезено 30 брошенных автомобилей и 14 тонн крупного метала, - пояснил Константин Купреенко.

И это только часть запланированной работы. Начальник управления городского хозяйства поделился информацией о предстоящем втором этапе ликвидации свалки.

-Предварительно по данным специалистов «Ростеха» насчитано порядка двух-трёх тысяч кубов мусора, - отметил Константин Купреенко. – Наши партнёры, с которыми мы заключили контракт на совместные работы, складируют заданные объемы, а далее будет произведен сбор, отбор и захоронение мусора на промотвале «Байкал-2000», предназначенном для смешанных отходов 4 – 5 классов.

Николай Тимофеев попросил закончить работы по ликвидации свалки раньше установленного срока, а именно до первого снега.

Ведутся работы и по переносу несанкционированных временных сооружений.

- Все балки и гаражи, которые здесь находятся, установлены незаконным путём и узаконить их размещение мы, к сожалению, не можем. Над ними проходит линия электропередач, а это опасно как минимум для жизни человека. На данный момент идёт работа с их владельцами – с каждым проходит беседа и предлагается альтернативное место, где можно установить временное сооружение на законных основаниях. Это работа не одного дня, потому вывоз будет продолжаться до полного очищения территории, - пояснил исполняющий полномочия главы города, Николай Тимофеев.