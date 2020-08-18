Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются

162 человека и 24 единицы техники ежедневно очищают северную экологию от воздействия дизельного топлива. На данный момент уже собрано 16 300 кг сорбента, установлено 155 сорбирующих и 52 заграждающих бона и замыто 14 111 квадратов береговой линии. И это ещё не конец.

«У нас продолжают работать сотрудники морской спасательной службы и ООО «СПАС Природа», самая большая группировка — это силы Норильско-Таймырской энергетической компании. Все работы на реке Амбарной ведутся слаженно и оперативно», — сообщил Денис Аникеев, заместитель руководителя дирекции НТЭК по ликвидации ЧС.