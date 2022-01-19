Работы по преображению лыжной базы «Оль-Гуль» в современный семейный центр спорта и туризма продолжаются

Напомним, что в рамках концепции развития базы предусмотрены обустройство причальной зоны озера Оль-Гуль, многофункциональной спортивной площадки, палаточного городка, йога-террасы, пейнтбольного полигона, верёвочного парка и роллердрома, установка туристической навигации, организация наукопарка, строительство новой вышки для скалолазания и замена всех дорожек.

Проектно-сметная документация на все объекты уже готова. Строительство финансируется из бюджетных и внебюджетных средств. Также Норильск, оказавшись в числе лидеров конкурса на предоставление субсидий на организацию туристско-рекреационных зон, получил 4 млн рублей, которые тоже пойдут на преображение базы отдыха.

«Победа в краевом конкурсе — это совместная заслуга муниципалитета и Агентства развития Норильска, — отмечает Анастасия Король, руководитель направления «Развитие туризма» АРН. — Средства субсидии решено направить на замену дорожек малого круга. Работы по демонтажу старых дорожек и обустройству новых планируется выполнить за лето».

Кроме того, в этом году планируется обустроить причальную зону и йога-террасу.

В преображении внешнего облика «Оль-Гуля» активно участвуют художники и дизайнеры, стараниями которых на базе уже появилось несколько арт-объектов и фотозон.