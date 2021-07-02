Работы по рекультивации земель на месте разлива топлива будут контролироваться специальной комиссией

Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, также присутствующие обсудили дальнейшую реализацию мероприятий по ликвидации последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3.

«15 июня руководство Красноярского края отменило режим чрезвычайной ситуации, действовавший в регионе. Предлагаю создать комиссию на территории Норильска, куда войдут представители администрации, компании «НТЭК», а также представители общественности. Ей предстоит отслеживать ход работ, указанных в проекте рекультивации земельных участков, пострадавших при разливе», — заявил глава Норильска Дмитрий Карасёв.

Проект рекультивации был подготовлен АНО «Экотерра», согласован администрацией города и утверждён компанией «НТЭК». Он предусматривает следующие мероприятия: установку боновых заграждений в паводковый период, сбор нефтепродуктов (при необходимости), проведение обследования земель с целью уточнения контуров и уровня загрязнения и определения площади нарушенных земель, после чего будет проведена обработка береговой зоны и начнётся создание плодотворного слоя на земельных участках, а также посев семян и черенков на землях, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов.

«На сегодняшний день компания активно занимается развёртыванием нефтесорбирующих бонов и проведением других мероприятий. В связи с этим и было принято совместное решение по созданию комиссии», — отметил Дмитрий Карасев.

Данное предложение главы города участники КЧС поддержали единогласно. Дмитрий Карасев поручил коллегам подключить специалистов для составления необходимой документации. Комиссия будет действовать до полной ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.