Работы по замене светильников уличного освещения выполнены почти на 100%

На сегодняшний день заменено 98% светильников — это 1736 штук из 1765. В части модернизации шкафов управления наружным освещением работы выполнены на 95% - 85 штук из 95. В рамках муниципального контракта все работы будут выполнены до конца октября.

Также к этому сроку на Ленинском проспекте будут установлены новые опоры освещения. На данный момент уже обустроено 47 оснований под опоры из 57. Опоры уже отгружены в Красноярске и в скором времени будут доставлены в город.