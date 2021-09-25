МАУ ИЦ «Норильские новости»

Работы по замене светильников уличного освещения выполнены почти на 100%

Работы по замене светильников уличного освещения выполнены почти на 100%

Главная / Новости / Город

Работы по замене светильников уличного освещения выполнены почти на 100%

Напомним, что работы в городе выполняет подрядная организация «Красноярскгорсвет» совместно с «Норильскавтодором». Работы начались в середине июня.

Работы по замене светильников уличного освещения выполнены почти на 100%

На сегодняшний день заменено 98% светильников — это 1736 штук из 1765. В части модернизации шкафов управления наружным освещением работы выполнены на 95% - 85 штук из 95. В рамках муниципального контракта все работы будут выполнены до конца октября.

Также к этому сроку на Ленинском проспекте будут установлены новые опоры освещения. На данный момент уже обустроено 47 оснований под опоры из 57. Опоры уже отгружены в Красноярске и в скором времени будут доставлены в город.

Фото Ирина Яринская
25 сентября в 18:18 470
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также