Работы продолжаются

По данным пресс-службы компании «Норникель», с реки Амбарной перекачали уже 19 314 кубов смеси по временному трубопроводу протяжённостью 39,8 километра. Сепарировано 7 805 кубов чистого дизтоплива.

На берегу осталась 31 заполненная ёмкость. Содержимое 76 ёмкостей уже перекачали в хвостохранилище «Лебяжье». За три дня, 24-27 августа, 600 килограмм сорбентов было рассыпано, а собрано 3 300 килограмм. Также установили 89 сорбирующих и 12 заграждающих бонов. Всего замыли 17 891 квадратный метр береговой линии.