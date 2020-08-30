МАУ ИЦ «Норильские новости»

Работы продолжаются

Работы продолжаются

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Работы продолжаются

Для перекачки топливно-водяной смеси смонтировано почти 40 километров временного трубопровода.

Работы продолжаются

По данным пресс-службы компании «Норникель», с реки Амбарной перекачали уже 19 314 кубов смеси по временному трубопроводу протяжённостью 39,8 километра. Сепарировано 7 805 кубов чистого дизтоплива.

На берегу осталась 31 заполненная ёмкость. Содержимое 76 ёмкостей уже перекачали в хвостохранилище «Лебяжье». За три дня, 24-27 августа, 600 килограмм сорбентов было рассыпано, а собрано 3 300 килограмм. Также установили 89 сорбирующих и 12 заграждающих бонов. Всего замыли 17 891 квадратный метр береговой линии.

Фото Владимир Макушкин
30 августа в 14:37 510
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