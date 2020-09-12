МАУ ИЦ «Норильские новости»

В рамках форума «Доступная Арктика» 18–21 сентября пройдёт первый Международный арктический медиа–конгресс

В рамках форума «Доступная Арктика» 18–21 сентября пройдёт первый Международный арктический медиа–конгресс

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В рамках форума «Доступная Арктика» 18–21 сентября пройдёт первый Международный арктический медиа–конгресс

В рамках форума «Доступная Арктика» 18–21 сентября пройдёт первый Международный арктический медиа–конгресс

Конгресс проводит Ростуризм. Цель мероприятия — продвижение уникального туристского потенциала Русской Арктики, привлечение дополнительных туристских потоков и инвестиций в регионы Арктической зоны РФ. Участники осмотрят туристические объекты, обозначат лучшие практики, поговорят о круизном туризме и обновлении инфраструктуры аэропортов, прослушают тренинг ведущего эксперта по кросс– маркетингу в России Владислава Бермуда на тему антикризисных бизнес–решений для привлечения клиентов.

12 сентября в 14:25 400
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