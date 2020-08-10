Ранняя миграция северных оленей

В этом году миграция северных оленей на Таймыре началась непривычно рано. Примерно на 2-4 недели раньше традиционных сроков. Учёные связывают это с потеплением арктического климата. В результате чего численность оленей может еще больше сократиться. Об этом пишет пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

«На Таймыре зафиксирована небывало ранняя миграция диких северных оленей. Эксперты WWF России связывают аномальное поведение животных с глобальными климатическими изменениями в Арктике», – говорится в сообщении. Данное явление эксперты наблюдают впервые.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, автор которого является жителем Хатанги. На кадрах видно, как стадо оленей двигалось прямо через посёлок. В этом нет ничего удивительного, ведь именно здесь проходят пути миграции. Учёных удивляет, почему это произошло так рано.