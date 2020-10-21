Расцвели «подснежники» вдоль дорог

- По правилам дорожного движения, парковаться вдоль дорог можно, но с учётом особенностей нашего региона, где выпадает много осадков, и должна происходить практически ежедневная очистка, долгая остановка транспорта мешает снегоуборке, - отметил Евгений Болгов, начальник отдела содержания автомобильных дорог и БДД «Норильскавтодор». - Когда грейдер загребает снег, он не только перекрывает выезд автомобилю снежным валом, но и может его повредить отлетевшим осколком льда.

Долгая стоянка автомобиля на дороге в неположенном месте мешает снегоуборочной технике, так как грейдер просто не сможет почистить целую полосу. Припаркованные вдоль обочины автомобили сокращают ширину дорожной полосы, что опять же создаёт неудобства и даже угрозу дорожному движению. Если у стадиона «Заполярник» дорога достаточно широкая, то, например, на улицах Московской и Ленинградской такая остановка, перекроет всю дорогу.

Объезжая «подснежник», подрядчик оставляет приличное количество снега по широкой дуге, а нести ответственность за повреждённый транспорт никому не хочется. Вот и получается парадокс - и повредить нельзя, и почистить необходимо.

Администрация в очередной раз призывает граждан: Не оставлять надолго свой транспорт на обочинах!