Расходы на развитие образования в Норильске хотят увеличить более чем на 421 миллион рублей

Общая сумма корректировки составит 421,9 млн рублей, в том числе 145,3 млн рублей - средства краевого бюджета, 276,6 млн рублей - средства местного бюджета.

В частности, дополнительные средства будут выделены на выполнение следующих мероприятий:

- приобретение торгово-технического оборудования для 35 детских садов и 27 школ (42,7 млн рублей);

- замена окон в 17 детских садах, 14 школах и четырёх учреждениях дополнительного образования (156,5 млн рублей);

- приобретение кухонной мебели для 35 детских садов и 25 школ (15,4 млн рублей);

- приобретение светильников для 38 детских садов, 33 школ и трёх учреждений дополнительного образования (21,2 млн рублей);

- установка металлических дверей с домофоном в 31 детском саду (5,1 млн рублей);

- оплата услуг физической охраны в 38 детских садах, 36 школах и пяти учреждениях дополнительного образования (18,3 млн рублей);

- реорганизация школы № 29 путём присоединения школы-интерната № 2 (7,4 млн рублей);

отдых и оздоровление детей и подростков (2,7 млн рублей).

Кроме того, из краевого бюджета дополнительно выделено более 152 млн рублей в связи с уточнением численности воспитанников детских садов и учащихся общеобразовательных учреждений.

После предлагаемых изменений общий объём финансирования программы «Развитие образования» в 2021 году составит 11 млрд 411,5 млн рублей. Члены депутатской комиссии по социальной политике согласовали новые параметры муниципальной программы, рекомендовав утвердить их в рамках корректировки бюджета Норильска на ближайшей сессии городского Совета