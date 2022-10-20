Расходы на сферу ЖКХ в этом году превысят 3,5 миллиарда рублей

В том числе объём средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта в жилых домах необходимо увеличить на ~42 млн рублей. При этом на отдельные мероприятия программы финансирование будет уменьшено, на другие – добавлено.

Так, в части ремонта и окраски фасадов необходимо дополнительно выделить свыше 173,6 млн рублей: после прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости примерно на 69 млн рублей увеличивается финансирование по семи домам, по одному зданию, наоборот, снижается – на 41 тыс. руб.

Кроме того, в связи с применением новых технологий проведения работ (облицовка фасадов пенополистирольными плитами) необходимо увеличить объём средств на проведение первого этапа работ на двух МКД по ул. Богдана Хмельницкого – более чем на 79 млн рублей. Также изменения коснутся объектов так называемой «модельной зоны»: в связи с уточнением объёмов работ, проведением экспертизы достоверности сметной стоимости и разделением ремонта на втором этапе дофинансирование в размере почти 53 млн рублей понадобится на дома по ул. Мира, 1, 5, на дом по ул. Мира, 7, напротив, потребуется на ~4,2 млн рублей меньше.

В то же время из-за длительной процедуры прохождения госэкспертизы по объектам культурного наследия, необходимостью выполнения работ по устройству подсветки фасадов и разделением работ на втором этапа с завершением в 2023 году снизится финансирование по ремонту фасадов двух домов на ул. Севастопольской, 1, 2, и двух домов на Ленинском проспекте, 10, 12, – на ~23,1 млн рублей.

Из-за отсутствия подрядчиков и несостоявшейся конкурсной процедуры финансирование в объёме ~26,2 млн рублей, запланированное на ремонт фасада дома на ул. Талнахской, 48, а также четырёх домов на Ленинском проспекте, 1, 3, 5, 7, будет исключено. Ещё порядка 40 млн рублей возвращается в бюджет с объектов на ул. Нансена, 24, 94, и ул. Талнахской, 62, 66, – из-за поздней поставки материалов, затянувшимся определением подрядчика и разделением работ на втором этапа.

При этом в программу включаются два жилых дома в районе Талнах (ул. Бауманская, 19, и ул. Игарская, 4) – их фасады отремонтируют по многочисленным обращениям жильцов с жалобами на продувание и промерзание стен.

Финансирование на ремонт металлических кровель сократят более чем на 91,5 млн рублей. Причины – подрядчики не справились с взятыми на себя обязательствами, прохождение госэкспертизы по объектам культурного наследия затянулось, по ряду домов работы перенесены на 2023 год из-за длительной разработки ПСД.

Объём средств на ремонт мягких кровель, напротив, вырастет – почти на 16 млн рублей: по большинству запланированных объектов стоимость работ оказалась выше, чем предполагалось изначально: таковы результаты экспертизы достоверности сметной стоимости.

Помимо этого, на сумму около 34 млн рублей сократится финансирование проектных работ; на установку систем автоматизации теплоцентров добавят ~11,5 млн рублей (включены дополнительно два дома в Кайеркане); 4,4 млн рублей выделят на новое мероприятие – ремонт наружных лестниц (работы по Ленинскому пр-ту, 42, были выполнены ещё в 2021 году, но до сих пор не оплачены).

На ~23,4 млн рублей по итогам проведения конкурсных процедур снизилось финансирование сноса МКД на ул. Надеждинской, 1, и ул. Московской, 14. Около 2,9 млн рублей, заложенные в бюджете на изготовление ПСД на демонтаж пяти расселённых аварийных домов, будут возвращены в бюджет – подрядчика на данный вид работ не нашлось. Кроме того, дом на ул. Павлова, 8, средства на демонтаж которого закладывались в бюджет, был снесён за счёт средств «Норникеля». Высвободившиеся деньги решили направить на снос дома по ул. Кирова, 11, однако из-за длительности изготовления ПСД данные мероприятия и их финансирование в размере около 37,2 решили перенести на 2023 год.

Таким образом, после утверждения представленных изменений при корректировке бюджета Норильска общий объём финансирования муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» составит ~3 млрд 597,2 млн рублей. Решение будет принято на октябрьской сессии городского Совета.