Расходы бюджета на культуру, спорт, поддержку молодежи и приглашенных специалистов увеличат уже в этом году

В частности, расходы на программу «Развитие культуры» предлагается увеличить более чем на 62 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на содержание учреждений культуры, приобретение нового оборудования, мебели и оргтехники, комплектование книжных фондов библиотек, устранение предписаний надзорных органов, охрану культурных учреждений. После предложенных изменений общий объем финансирования указанной программы на 2023 год составит около 1,7 млрд рублей.

Средства на реализацию муниципальной программы в сфере молодежной политики предлагается увеличить на 19,6 млн рублей. Направят дополнительные средства на индексацию выплат победителям и призерам Молодежной премии Главы города, получателям стипендий градоначальника и грантовой поддержки. Кроме того, вырастут расходы на охрану молодежных учреждений, а также будут приобретены мебель, оборудование и расходные материалы для проведения мероприятий для молодых норильчан. После предлагаемых изменений общий объем финансирования муниципальной программы «Молодежь в XXI веке» составит около 123 млн рублей.

Расходы на сферу спорта планируют увеличить почти на 31 млн рублей. Дополнительные средства пойдут на охрану и обслуживание спортсооружений, приобретение инженерного оборудования, обследование спортивных объектов на необходимость проведения капитальных ремонтов, поддержку физкультурно-спортивных клубов, приобретение спортинвентаря и наградной атрибутики для проведения соревнований. После предложенных изменений общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год составит свыше 1,3 млрд рублей.

Что касается муниципальной программы по приглашению дефицитных специалистов, то здесь дополнительные средства в размере 4,4 млн рублей потребовались на выплату компенсаций приезжим работникам за аренду жилья. Напомним, данная мера поддержки была введена ввиду серьезного дефицита муниципальных квартир для предоставления приглашаемым специалистам. Таким образом, после корректировки общий объем финансирования программы по приглашению дефицитных специалистов составит почти 88 млн рублей.

Все предлагаемые изменения члены депутатской комиссии по социальной политике согласовали, рекомендовав утвердить новые параметры финансирования муниципальных программ при корректировке бюджета Норильска на 2023 год на ближайшей сессии Горсовета.