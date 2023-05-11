Расходы на сферу образования в 2023 году будут увеличены почти на полмиллиарда рублей

К такому решению пришли на заседании депутатской комиссии по социальной политике. В муниципальную программу «Развитие образования» добавят около 104 миллионов из местного бюджета, 150 миллионов из краевого и более 241 – из федерального.

Из этих денег примерно 22 миллиона дополнительно направят в детские сады для устранения предписаний надзорных органов. Более 30 миллионов добавят на охрану. Почти 42 миллиона направят на увеличение фонда заработной платы и социальную поддержку детей из семей участников СВО. Финансирование питания учащихся, в том числе членов семей участников СВО, вырастет в 2023 году более чем на 26,5 млн рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов. Объем средств, направленных в школы Норильска, составит около 362 миллионов рублей. Его распределят аналогичным способом.

После предлагаемой корректировки общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» составит свыше 13,4 млрд рублей. Предлагаемые изменения члены комиссии по социальной политике согласовали, рекомендовав депутатскому корпусу учесть новые параметры при корректировке бюджета Норильска на 2023 год на ближайшей сессии Городского Совета.