Расселение жилого дома на Надеждинской, 1, завершится до 30 июля

- Переселение жильцов идёт по плану, и ожидается, что завершится до установленных сроков - 30 июля. 48 квартир уже освобождены, жильцы 20 квартир ещё переезжают. Естественно, есть те, кто на данный момент находится в отпуске, но связь с ними установлена и вопрос решается, - пояснил Кирилл Демидов, начальник управления жилищного фонда.

На сегодняшний день управляющая компания уже провела общедомовое собрание жильцов, на котором те отказались сносить дом за свой счёт. Данное решение даёт право администрации города на изъятие жилых помещений и земельного участка. Взамен управление жилищного фонда предложит жильцам денежные выплаты, размер которых будет установлен после оценки квартир. Сроки выплат напрямую зависят от того, как скоро жильцы переедут.

- Проблема возникла только с одной квартирой. Семья по неизвестным причинам отказывается выезжать. Согласно Жилищному кодексу им была предложена равноценная квартира, но по квадратуре она оказалась немного меньше, чем их, и они отказались. Тогда им предложили другую, большей площади. Но и здесь жильцы не согласились. Выясняем ситуацию, причина отказа пока не понятна, - добавил Кирилл Демидов.

Стоит отметить, что в случае, если жильцы добровольно не покинут помещение, дело будет решаться в судебном порядке, так как дом потенциально опасен для проживания.

- Управляющая компания ежедневно мониторит состояние здания - подвижек нет, что позволяет в плановом режиме продолжать переселение жильцов. Затем дом законсервируют, чтобы избежать вандализма. После чего его снесут, - сообщил Анатолий Береговских, начальник управления городского хозяйства.