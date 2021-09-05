Расти, рыбка, большая

Важным и нужным для экологии Таймыра делом норильский рыбзавод занимается с момента своего создания. Основным заказчиком в долгосрочном проекте выступает «Норникель», рассказал «Заполярной Правде» начальник управления экологического контроля Заполярного филиала компании Станислав Царенко:

– Вообще, «Норникель» плотно сотрудничает с рыбзаводом с самого его строительства в 1981 году. Но раньше процесс не был так чётко систематизирован и структурирован. Сейчас у нас всё спланировано: и объём средств, направляемых на этот проект, и численность рыбной молоди. За несколько лет в Енисей выпустили около миллиона мальков. Сегодня мы с вами имеем возможность воочию наблюдать за реализацией экологических программ «Норникеля» и его дочерних предприятий. В принципе, на всех территориях своего присутствия компания принимает активное участие в мероприятиях по поддержанию биоразнообразия, в том числе связанных с сохранением редких и ценных пород рыбы.

Нынешний выпуск осетровой молоди в Дудинке — далеко не первый. Такие акции очень важны для «Норникеля», они ориентированы на бережное отношение к природе. Как правило, мы проводим их несколько раз в год. В последнее время делаем акцент на осетровых породах, но заказываем и взращивание других пород северной рыбы, например, хариуса и гольца. В этом вопросе нас направляют государственные органы природо– и рыбоохраны. В основном мы выпускаем рыбную молодь в Енисей, но в перспективе планируем строительство ещё нескольких рыбзаводов, которые можно будет задействовать для зарыбления других рек и озёр. Но, повторюсь, как именно действовать, решаем не мы, а государственные органы и экологи. И это правильно: специалистам виднее. Задача компании в данном случае — финансировать расходы на выращивание и выпуск мальков.

Слово экологам

Напомним, что после аварии на ТЭЦ–3 в прошлом году Совет Федерации Федерального Собрания РФ поручил компании «Норникель» совместно с Федеральным агентством по рыболовству рассмотреть вопрос о строительстве в

Норильске рыборазводных заводов для выпуска мальков в водоёмы, пострадавшие от разлива топлива. Это позволит увеличить мощности норильского рыбоводно–инкубационного завода и восстановить популяцию ценных видов рыб. Краевой министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых, посетивший норильский рыбзавод, так прокомментировал увиденное:

– В Норильском промышленном районе идёт большая работа по восстановлению пострадавшей экосистемы. Особое внимание уделяется водным объектам и биоресурсам. Наше министерство всецело поддерживает инициативы по улучшению состояния окружающей среды, сохранению и обогащению природного потенциала территории.

При этом экологи, проводившие исследования в районе реки Пясины, считают, что утечка дизтоплива с ТЭЦ–3 не сказалась на состоянии рыбных запасов реки. Об этом сообщил пресс–центр Большой Норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

«Мы отобрали экземпляры щуки, хариуса, чира и сига. Визуально их состояние можно определить по лабораторно обработанной чешуе. В целом каких–либо отклонений, которые могли бы быть связаны с присутствием в воде остатков нефтепродуктов, мы не наблюдаем», — заявил кандидат биологических наук НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Красноярского научного центра СО РАН Андрей Куприяшкин. В этом году, по его словам, отлов рыбы будет проводиться в точках маршрута 2020 года. Ихтиологические исследования впервые проводятся совместно с представителями коренных и малочисленных народов Севера.

«В целом видовой состав флоры на Пясине намного богаче, чем в Норильском промышленном районе и его окрестностях, где главным загрязняющим фактором является аэрогенный, и вполне соотносим с фоновыми показателями для аналогичных прибрежных локаций», — прокомментировал доктор биологических наук Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Михаил Телятников.

Не затронул разлив топлива и Енисей. Тем не менее норильский рыбзавод продолжает производить 230–240 тысяч экземпляров молоди рыбы в год. Её выпускают в реку на нескольких специально отобранных участках.

— Из Абакана к нам пришла оплодотворённая икра молоди осетра, мы заложили её в специальный аппарат–инкубатор Ивейса, — рассказывает Валентина Задойнова, главный рыбовод Норильского инкубационного рыбоводного завода. — Когда личинки подрастают и переходят на активное питание, мы пересаживаем мальков в бассейны, где и подращиваем для подходящего для выпуска размера. Это примерно 3–4 сантиметра в длину при весе не менее одного грамма. На подращивание уходит примерно два месяца. К сожалению, до взрослого состояния доживает всего 5–10% от выпущенной молоди. Но это очень хорошие показатели, так как в естественной среде выживание составляет всего 0,1% от общей кладки. В целом же для того чтобы сибирский осётр дорос до приличных размеров, должно пройти около 15 лет! Собственно, именно поэтому данная порода является редкой, занесённой в Красную книгу.

Процесс выпуска молоди не только чётко регламентирован, но и строго контролируется. На «рыбный выпускной» с инспекцией приходят представители рыбнадзора. А количество мальков перед отправкой в Дудинку подсчитывается. Поштучно сосчитать 65 тысяч живых мальков — задача неподъёмная, поэтому их считают не по головам, а на вес. Сначала на электронных весах взвешивают тару с водой, а после пересаживают туда «постояльцев» рыбзавода. С учётом того, что один малёк весит около грамма, вычислить примерное количество рыбы несложно. Далее осетров грузят в специальные переносные контейнеры и везут навстречу «взрослой жизни».

Рыбные места

Кстати, компания проводит подобные операции не только в районе Дудинки. С 2016 года «Норникель» активно сотрудничает с рыбоводным комплексом в

Балахтинском районе. В июне в Енисей на Прутовском мелководье возле Енисейска выпустили 200 тысяч мальков сибирского осетра. В целом же за время сотрудничества Балахтинский комплекс и «Норникель» выпустили в реку более 1 млн 200 тыс. мальков сибирского осетра. При этом рекордным по количеству молоди стал 2018 год, когда водная экосистема Енисея пополнилась на 475 тысяч экземпляров рыбы. Вложения «Норникеля» в этот проект составили порядка 45 млн рублей.

Ещё почти 135 000 мальков — на этот раз сазана — выпустили недавно в озеро Шакша в Забайкальском крае экологи другого предприятия «Норникеля» — Быстринского ГОКа. Это первая партия в 2021 году. Всего до конца года планируется выпустить в этот водоём около 350 000 мальков. Мальки, которым исполнилось 55 дней, преодолели 800 км в специальных резервуарах с водой, где поддерживалась определённая температура и куда подавался кислород. Спуск в озеро происходил по специальным трубам.

Озеро Шакша Ивано–Арахлейского заказника выбрано для зарыбления не случайно. Природная среда в водоёме благоприятна для сазана, он располагает комфортным температурным режимом и необходимой кормовой базой. Сазан растёт быстро — через три года мальки дадут первое потомство.

Возвращаясь к зарыблению Енисея, стоит отметить, что это лишь небольшая часть программы «Норникеля» по сохранению биоразнообразия. Одна из ключевых целей компании — снижение нежелательного воздействия производства на окружающую среду. В 2021 году «Норникель» утвердил новую стратегию в сфере экологии, которая охватывает все основные области влияния на окружающую среду. В частности, в расчёт берутся климатические изменения, состояние атмосферного воздуха, воды и почвы, контроль за работой хвостохранилищ и управление отходами. Всё это помогает не только сохранять Таймырскую природу и экологию Красноярского края, но и нивелировать ущерб, который присутствие человека и активное освоение недр нанесли экологии за многие десятилетия.