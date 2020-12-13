Отмечать с огоньком наступление нового года — добрая традиция в России

Новогоднее настроение

Какая новогодняя ёлка обходится без ярких огоньков гирлянды? Но выбирать праздничную подсветку стоит с умом. Начнём с самых опасных и распространённых в Норильске украшений — лампочные гирлянды. Те самые, что ещё отец вешал на ёлку. У многих они сохранились в ящике со старыми новогодними игрушками и до сих пор с удовольствием пускаются в дело. Казалось бы, проверенное десятилетиями устройство должно быть безопасным, но это не так.

Во–первых, у большинства таких советских гирлянд нет блока предохранителя — такой маленькой коробочки, от которой задаются динамика и интенсивность свечения. В случае короткого замыкания может случиться фейерверк из разноцветного стекла от разом взорвавшихся ламп накаливания. Кроме того, с учётом возраста изделия возникает и много вопросов к его надёжности — где–то могли оголиться провода, нарушиться контакты.

Но главная опасность даже новых ламповых гирлянд в том, что они нагреваются, и есть вероятность реально поджечь главный символ Нового года, особенно если сверху обильно насыпать блестящего дождика и искусственного снега.

Светодиоды куда менее опасны и экономичны в потреблении электроэнергии, но и к их выбору стоит подходить тщательно. Потому что китайский электроширпотреб может оказаться ещё опаснее дедовских ламп. Прежде всего ориентируемся на цену. Ну не может качественная гирлянда стоить 150 рублей. Далее смотрим на маркировку. Иностранный товар, прошедший противопожарную экспертизу у себя на родине, имеет маркировку — EAC, а лицензированный в России — РСТ.

Ещё один способ отличить хорошую гирлянду от дешёвки — принюхаться. Серьёзно. Резкий химический запах свидетельствует об использовании дешёвого некачественного материала.

Застолье с огоньком

Если оливье не хрустит на зубах из–за крошек от бенгальского огня — это не новогодний салат. Думаю, излишне говорить, что жечь эти искрящиеся палочки над ковролином — дело опасное, но куда более безответственно — вручать их детям, особенно если они в новогодних костюмах. Почему? Дело всё в той же вездесущей Поднебесной. Большинство карнавальных нарядов изготавливается из крайне легковоспламеняемого материала, и достаточно одного раскалённого уголька, чтобы бальное платье Золушки превратилось в костюм Замарашки. То же касается и хендмейда из шерсти или ваты.

Хлопушки — ещё один обязательный новогодний атрибут. Доверять их детям пожарные не рекомендуют. Но, в принципе, использовать их во время застолья можно, если стрелять самостоятельно и проследить, чтобы дымящиеся картонные части не подожгли что–нибудь. А вот хлопушки с мини–сувенирами лучше не использовать. Иногда в них закладывается заряд чуть больше положенного, и фигурка–игрушка превращается в настоящую пулю, способную не только разбить окно, но и оставить кого–то из домочадцев без глаза.

Праздничная артиллерия

Президент поздравил. Кремлевские куранты пробили 12. Пора выкатывать тяжёлую артиллерию. Несмотря на внушительную цену фейерверков, тот, кто хоть раз выходил на улицу в новогоднюю ночь, знает, что отправить пару тысяч рублей в воздух — практически долг любого норильчанина. Именно эта новогодняя традиция чаще всего заканчивается травмами и пожарами.

У каждого пиротехнического изделия есть подробная инструкция. Но кто ёе читает? Главная ошибка — неправильное расположение. Даже при штиле большинство снарядов с трудом взлетают выше девятого этажа. А значит, при запуске во дворе снаряд может попасть в чьё–то окно или горящие угли осыпятся на крышу здания. Поэтому если уж есть желание устроить фейерверк, лучше всего установить его на максимальном удалении от всех зданий.

Особенно часто проблемы возникают с «огненными палками» — такие трубки с 5–6 зарядами. Случается, что после первого залпа палка падает и начинает палить в зрителей и случайных прохожих. Полное безрассудство — запускать такой фейерверк прямо из руки, изображая супергероя. Лучше вообще отказаться от подобной пиротехники из–за потенциальной опасности для здоровья людей и высокой вероятности прицельно запустить файербол в чью–то открытую форточку. Так, пару лет назад чуть не подожгли норильскую библиотеку: заряд залетел в окно, пробил подвесной потолок из пенопропилена и поджёг его.

Квартира с подогревом

Большая часть пожаров зимой происходит из–за неправильного обращения с электрообогревателями. Причём случаются они и в суровые морозы, и при относительно тёплой ветреной погоде. Связано это с тем, что в некоторых квартирах тепло выдувает — из–за плохой термоизоляции самого здания или старых окон, а умные теплоцентры сбрасывают параметры, ориентируясь на погоду за окном.

Идеальный способ избежать пожара да и сэкономить на электричестве — вообще не включать обогреватель. Но когда надеваешь вторую пару шерстяных носков, безопасность как–то уходит на второй план.

Бытовые стандартные обогреватели можно разделить на два типа: масляные и спиральные с лопастным нагнетателем, проще говоря, вентилятором. У каждого свои плюсы и минусы.

Спиральные — значительно быстрее нагревают помещение за счёт активной циркуляции воздуха. Но чтобы температура в квартире поддерживалась на одном уровне, работать такой прибор должен регулярно. В результате это даёт огромную нагрузку на электросети. Покупать тепловентилятор стоит только если в квартире заменены проводка и розетки, старые попросту не выдерживают нагрузки. Потребление электричества даже у небольшого спирального обогревателя значительно выше, чем у любого другого бытового прибора. В сочетании с длительной нагрузкой это приводит к выгоранию проводки, причём прямо в стене здания. Повезёт, если вы просто останетесь без света, а ведь могут загореться деревянные перекрытия, розетка и всё, что окажется поблизости. Конечно, в таких приборах, как правило, предусмотрены предохранители, отключающие агрегат самостоятельно, если он используется сверх установленных временных лимитов, но срабатывают они только при пиковых нагрузках на сам прибор, а не в случае проблем с электропроводкой.

Долго и надёжно

Большинство масляных обогревателей выглядят, как батарея на колёсиках, и, собственно, работают по такому же принципу. Только вместо горячей воды по такой батарее циркулирует масло. Нагревают комнату они значительно медленнее, чем их лопастные собратья, зато ощутимо экономичней и дают куда меньшую и периодическую нагрузку на электросети. Связано это с тем, что масло нагревается до определённой температуры, после чего агрегат самостоятельно отключается и лишь периодически подогревает масло, поддерживая регулярную температуру.

Самые распространённые ошибки, приводящие к пожарам, — сушка белья на такой импровизированной батарее, а также попытки обезопасить ребёнка от ожога, накрыв устройство тканью — она может воспламениться.

У некоторых масляных обогревателей со временем начинает клинить предохранитель. Понять это можно по поведению батареи. Если слышите характерный звук кипящего масла, а сам прибор трясёт, как в лихорадке, то срочно выключайте и смело выбрасывайте неисправный агрегат. Дело в том, что отказ предохранителя в конечном счёте может привести к настоящему взрыву — металл не выдержит нагрузки от расширения масла. Не оставляйте эти устройства без присмотра, не включайте их на ночь, особенно в детской комнате.

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Светлячки за стеклом

Светильник из гирлянды в стеклянной бутылке — модное новогоднее оформление интерьера. Вот только ни в коем случае не используйте для такого декора «светлячков» в виде ламп накаливания. Они нагревают бутылку, которая может впоследствии взорваться от разницы температур внутри и снаружи. Например, в тот момент, когда вы решите проветрить. Создавать такое популярное нынче украшение лучше со светодиодами — красиво и, главное, безопасно.

Отмечаем в китайском стиле

Отпраздновать с огоньком, но без лишнего шума и дыма можно, запустив китайский летучий фонарик. Очень красиво и символично, но ещё опаснее, чем обычная пиротехника. С непредсказуемой местной розой ветров вообще невозможно спрогнозировать, куда занесёт этот летающий источник открытого огня. Есть вполне реальный шанс, что такое «пожелание счастливого нового года» попадёт на чердак какого–нибудь жилого дома.

Брутальный праздник

В бесконечной новогодней канонаде периодически в небо взмывают и настоящие сигнальные ракеты. В чём их основная опасность? Они имеют длительный период горения и, как правило, не успевают потухнуть до приземления. Имея при этом высокую температуру, легко могут воспламенить практически любую поверхность, даже с высокой степенью пожаростойкости.

Фальшфейеры — ручные сигнальные огни. В первую очередь они представляют опасность для самого пользователя. Главная хитрость в том, что пламя вырывается из того же места, откуда выдергивается активационный шнур. Многие по привычке берут его противоположной стороной, как хлопушку. Когда в руку ударяет пламя с температурой под тысячу градусов, за долю секунды можно получить и ожог третьей степени, и вспыхнуть, как факел, если пиротехник одет в синтетический пуховик. Каждый Новый год на эти грабли наступают 2–3 незадачливых норильчанина.

Как не остаться на пепелище?

Говорит эксперт

— Случаются пожары от фейерверков. Так, несколько лет назад в новогоднюю ночь сигнальная ракета залетела в окно квартиры, и вспыхнул огонь. Николай Егоров, государственный инспектор г. Норильска по пожарному надзору.

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– Новогодние праздники — это пожароопасное время. Так, в период с 1 по 8 января 2020 года в Норильске произошло восемь пожаров, в которых погибли два человека. Причиной трагедий стало неосторожное обращение с огнём, а точнее курение в нетрезвом состоянии. Ещё одна из частых причин новогодних пожаров — неисправное электрооборудование, причём не только ёлочные гирлянды, но и холодильники, электрические удлинители. Сказывается и большая нагрузка на электросети от обогревателей.

Правила установки и оформления новогодней ёлки просты. Её следует размещать на устойчивом основании и подальше от батарей, электрообогревателей. Украшать только исправными электрическими гирляндами заводского изготовления с напряжением ламп до 12 вольт и мощностью не выше 25 Вт. При покупке обратите внимание на наличие на упаковке знака Росстандарта — стилизованной аббревиатуры РСТ. Кроме того, не лишним будет попросить у продавца сертификат пожарной безопасности на изделие. Он обязательно должен прилагаться, если гирлянда качественная.

Что касается бенгальских огней, их нельзя зажигать около ёлки и легковоспламеняющихся предметов, лучше всего выйти с ними на улицу.

Стоит следить и за тем, куда вы кладёте спички или зажигалки. Детская шалость — это ещё одна из причин возникновения пожаров. Из любопытства дети могут невзначай что–нибудь поджечь.

Случаются пожары и от фейерверков. Так, несколько лет назад в новогоднюю ночь сигнальная ракета залетела в окно квартиры, и вспыхнул огонь.

Пиротехника вообще не только пожаро–, но и травмоопасное развлечение. Чтобы избежать несчастных случаев, не поленитесь и прочитайте инструкцию по применению пиротехнического изделия. Пусть и знакомое на вид, оно может иметь совершенно другие характеристики и схему запуска. Основные правила запуска довольно просты. Фитиль нужно поджигать на расстоянии вытянутой руки, даже если на улице ветер, и огонь задувает. Пиротехника может сработать неожиданно и обжечь лицо. К слову, во время сильного ветра запуск фейерверков лучше отложить. Зрителей необходимо отвести на расстояние не менее 20 метров, и нельзя ни в коем случае заглядывать в дуло несработавшей батареи, чтобы выяснить, почему заряд не выстрелил. Думаю, понятно, что, как и в случае с ружьём, проверять таким образом заряжено или нет чревато для здоровья.

Традиционно в преддверии и во время новогодних праздников МЧС России проводит операцию «Новый год», которая, в том числе, направлена на профилактику нарушений, связанных с продажей и использованием пиротехнических изделий. Проверяеются точки реализации данной продукции на соответствие установленным требованиям, сроки годности изделий, целостность упаковок, наличие сертификатов, а также распространяются памятки по применению пиротехники. Попросить показать сертификат может любой покупатель. Тогда вы будете уверены, что приобретаете качественный продукт.

Мы рекомендуем покупать фейерверки в специализированных магазинах, а не через интернет.

Подумаем вместе

Максим Трофимов, отец двоих детей:

– Мне кажется, правила очень простые: проверять исправность бытовых приборов, проводов, розеток в доме. Если чувствуете запах гари или треск, лучше сразу замените сломавшуюся технику. Уходя из дома, следует все электроприборы выключать. Что до установок анализаторов дыма или сигнального оборудования, думаю, это больше подходит для частных домов с большой территорией либо гаражей, подсобных помещений, где ведутся какие–то работы.

Одна из самых частых причин возгорания в квартирах — курение в сочетании с алкогольным опьянением. Я однажды сам был свидетелем последствий такого пожара, когда человек буквально сгорел заживо. Думаю, каждому курильщику надо быть осторожнее.

Евгения, у которой сын–непоседа:

– Тема пожаров, спичек, свечек, хлопушек и всего, что может загореться, в нашей семье стала актуальна после того, как мой сынуля подрос. Огонь его просто манит, и, что удивительно, спички он находит везде, куда их ни спрячь. Обычно дети боятся бенгальских огней, мы же с мужем боялись, чтобы сын, заворожённый снопом искр, не схватился за раскалённый прут. Вообще маленьким его было очень сложно отвлечь от всего горящего и горючего. Сейчас, когда стал постарше и уже имеет опыт ожогов от печки и костра, мы объясняем ему, что огонь может быть как другом, так и врагом. Но наши беседы не помешали ему летом у бабушки залезть в сарай и начать разбирать использованный газовый баллон. От беды спасла наша бдительность — мы уже привыкли быть в постоянной «боевой готовности». На сарае теперь амбарный замок, а мы с папой рассказываем о том, к чему может привести баловство с петардами и фейерверками.

Кристина Цалоева, художник:

– Однажды у меня дома произошёл пожар, слава богу, обошлось без жертв. Я ненадолго отлучилась — пошла к маме, она жила этажом ниже. Мы мирно пили чай, и тут прибежали её соседи по площадке и сообщили, что из верхней квартиры валит чёрный дым. Первое, о чём я подумала: как там моя кошка, не испугалась ли, не задохнулась ли. Мы стремглав помчались наверх. Когда открыли дверь, из квартиры пулей выскочила кошка. Оказалось, что загорелась штора. Рядом с подоконником я оставила зажжённую свечку, подул ветер и ткань воспламенилась. С тех пор, прежде чем выйти из дома, я тщательно проверяю все бытовые приборы. И больше не оставляю зажжённых свечей и благовоний.

Ирина, спортсменка:

– Наша семья однажды чуть не пострадала от красного петуха. У мамы в деревне возле дома загорелся стог сена. Мама тогда была начинающим фермером и заготавливала сено для кроликов. Отчего вспыхнул стог, мы так и не выяснили, но произошло это очень неожиданно. Спасло нас от трагедии чудо и... мамина собака Люська. В Норильске Люська была Люсьендой и изнеженной примадонной, а в деревне эта барыня превратилась в хозяйку и охранницу. Поминутно обходила свои владения: двор, огород, проверяла дом, стайку с кроликами — везде свой чёрный нос совала. Вот и в тот раз, почуяв дымок, завыла, хотя это было больше похоже на крик. Мы все выскочили из дома, а наша Люсьенда сидит около стога, из–под которого стелется дымок, и орёт дурниной. Люськин вопль привлёк и соседей. В один миг появились вёдра с водой, кто–то отпихнул растерявшуюся маму, схватил поливальный шланг. В общем, потушили. Сено убрали подальше от дома, а рядом поставили бочку с водой.

Вера Каллагова, домохозяйка:

– Перед выходом всегда провожу контрольный осмотр квартиры, выключаю электроприборы, краны. Так меня мама с детства приучила. Лучше перестраховаться, чем потом стать погорельцами. В нашей прежней квартире плита стояла около окна, и мы, когда готовили на ней, всегда фиксировали занавески, чтобы, не дай бог, при порыве ветра в форточку они не «спланировали» на варочную панель. Надеюсь, что при соблюдении всех мер безопасности красный петух нас не клюнет.